Astronomii au reușit să descifreze câteva dintre secretele norului alungit care apare pe Marte / FOTO

Norul alungit Arsia Mons este un element ciudat al planetei Marte: este un nor de apă înghețată, alungit și luminos, care apare deasupra suprafeței marțiene, acoperind planeta de la vulcanul Arsia Mons până la vulcanul Olympus Mons, cel mai înalt munte din Sistemul Solar. Fenomenul bizar a continuat să se repete în fiecare an în apropiere de solstițiul de sud al Planetei Roșii, norul formându-se și dispărând zilnic timp de 80 sau mai multe zile.

Totuși, în timp ce norul nu este o apariție nouă, este dificil de observat pentru că atmosfera marțiană este schimbătoare. Însă, sonda orbitală Mars Express a Agenției Spațiale Europene (ESA) a reușit să analizeze în detaliu acest nor ciudat cu ajutorul unui instrument special: Visual Monitoring Camera (VMC), probabil cunoscut mai bine după porecla sa, Mars Webcam.

În cadrul unui nou studiu, astronomii au folosit aceste date pentru a obține noi detalii despre norul alungit, inclusiv dimensiunea sa, dar și detalii despre dinamica din sistemul climatic care îl înconjoară.

Cercetătorii au descoperit că, la cea mai extinsă dimensiune, norul măsoară 1.800 de kilometri în lungime și 150 de kilometri în lățime. Norul este orografic, ceea ce înseamnă că se formează atunci când vântul este împins spre sus de elementele de suprafață precum munții (în acest caz, Arsia Mons). De asemenea, norul este cel mai mare de acest tip văzut vreodată pe planetă.

Totodată, astronomii au mai aflat că norul este extrem de dinamic, formându-se înainte de răsărit și apoi extinzându-se rapid timp de 2 ore și jumătate. Norul poate atinge viteze de până la 600 km/h. Apoi, norul se detașează de locul în care s-a format și devine și mai alungit înainte să se evapore spre sfârșitul dimineții. Pe Pământ, norii orografici nu sunt niciodată atât de mari precum cei marțieni, nici atât de dinamici, astfel că fenomenul marțian este deosebit de ciudat, potrivit Live Science.

Acum, oamenii de știință cunosc mai multe despre ciclul de viață și tiparele acestui fenomen, astfel că le va fi mult mai ușor să observe norul alungit de pe planeta Marte.

„Multe sonde orbitale marțiene pot începe să observe această parte a suprafeței abia după-amiaza, din cauza orbitelor lor, așa că aceasta este cu adevărat prima explorare în detaliu a acestui element interesant”, a spus Agustin Sánchez-Lavega, unul dintre autorii studiului și profesor de fizică la Universitatea din Țara Bascilor, potrivit Descopera.

