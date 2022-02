Andrei Caramitru, explicație pentru ce se întâmplă acum în USR: E problema fundamentală

”Explicația mea pentru problemele din USR e mult mult mai simpla decât a altora. Problema fundamentala a ca marea majoritate a celor care sunt in parlament sau in Parlamentul european - dacă nu au job-urile alea, se duc de râpă financiar, nu au alte opțiuni să câștige ceva.

La fel, mulți de prin județe - le trebuie un salar. Asadar - se bat între ei pe putere pentru că le trebuie salarul ăla. Cum sunt mult mai mulți decât numărul de joburi prin parlament sau altundeva - fac orice sa preia puterea interna ca sa se pună pe lista pe loc eligibil (altfel le ia altcineva locul si cad in mizerie). Evident - fac orice ca nu cumva sa vina cineva din afara partidului cu cv mai bun sau cu prezenta publica mai bună (ceea ce nu e greu) care le-ar lua salarul.

De aia nu vedeți pe nimeni nou care apare pe acolo, nu are cum, e imposibil, ceilalți l-ar distruge imediat. E si mai rău prin județe - acolo dacă partidul nu e la putere ca sa te puna si pe tine undeva - nu exista opțiune sa ai salar (când ești consilier local câștigi doar vreo 1000-2000 de lei pe lună, atât). Si acuma e haos. Asta e imensa problema. In partide așa personaje nu au ce cauta - trebuie oameni cu succes financiar IN AFARA POLITICII - care sa nu depindă de job-ul si salarul ăla. Altfel ii apuca disperarea si distrug tot in jur - de frică că o sa urle foamea în ei”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Dacian Cioloş a anunţat luni că demisionează din funcţia de preşedinte al USR şi a menţionat că nu ia în calcul o nouă candidatură la următorul congres al partidului.

"Am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am candidat pentru preşedinţia partidului a fost să contribui la modernizarea partidului - de care eu cred că acest partid are nevoie după fuziune - şi pentru ca acest lucru să se întâmple aveam nevoie şi de susţinerea şi de complicitatea Biroului Naţional. Credinţa mea este că USR este în continuare o alternativă pe scena politică din România, o alternativă la extremism. (...) Nu mai candidez la funcţia de preşedinte. Nu are niciun sens", a arătat Cioloş, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul partidului.



Cioloş a reamintit că înaintea Congresului USR din 2021 i-a propus lui Dan Barna să nu candideze nici unul dintre ei la şefia partidului, pentru a crea condiţiile unei "regenerări" în formaţiune.



"Iată, din păcate, am ajuns în aceeaşi situaţie, dar cu o întârziere de câteva luni. Sper încă o dată ca ai mei colegi să aibă înţelepciunea şi împreună să avem înţelepciunea să depăşim acest moment, pentru ca USR să devină ceea ce ne dorim cu toţii", a spus el.



Pe de altă parte, Cioloş a declarat că s-a confruntat în repetate rânduri cu un vot de 11 - 14 în Biroul Naţional, aspect care a indicat o falie în partid.



"Nu puterile mi-au lipsit mie, ci încrederea că putem colabora împreună. Puterea nu trebuie să o concentreze un singur om. Şi în USR nu cred că va reuşi nimeni, niciun om, nici din afară, să concentreze puterea şi de unul singur să ducă partidul într-o anumită direcţie. Dar fără încredere că putem colabora unii cu ceilalţi şi că avem interese comune, fără acea încredere - nu mimată, ci sinceră, concret exprimată în deciziile care se iau - va fi greu să reuşim. Şi atunci când ai sistematic în Biroul Naţional un vot 14 - 11, asta arată că e acolo o falie care e greu de depăşit. Şi, sper eu, colegii mei să o poată depăşi", a afirmat Cioloş.



El a menţionat că prin proiectul pe care l-a propus Biroului Permanent a susţinut o deschidere a partidului faţă de mediul de afaceri şi societatea civilă. Totodată, a subliniat că va rămâne membru USR.



"Rămân un membru de partid şi voi căuta în continuare, cu ceilalţi colegi care cred că acest partid, pentru a avea un viitor, are nevoie de împrospătare, de reconectare la societate, are nevoie de curajul de a-şi recunoaşte limitele pe care trebuie să le depăşească în perioada următoare", a spus Cioloş.



Potrivit acestuia, interimatul va fi asigurat de către Cătălin Drulă, vicepreşedintele care a întrunit cel mai mare număr de voturi în Biroul Naţional. Pe de altă parte, Cioloş a opinat că în partid ar trebui să înceapă o dezbatere legată de modificarea statutului.



"Nu cred că 'business as usual' e în continuare o soluţie pentru USR. (...) Eu cred că USR are încă în faţă o perioadă de timp în care va trebui să tragă şi învăţămintele participării la guvernare, a ceea ce s-a întâmplat în criza politică pe care am cunoscut-o la sfârşitul anului trecut şi să ofere o nouă platformă pentru ceea ce se va întâmpla în 2024", a afirmat Cioloş.

