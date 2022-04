Alexandrov Adrian, iubitul Elenei Udrea, a izbucnit. Mesaj de ultimă oră despre condamnarea ei: Nu veți scăpa de justiția divină!

„Sunteti multi cei care ne-ati dat mesaje de incurajare, si apreciez din suflet ca va ganditi atat la noi, cat si la fetita noastra de 3 ani.Si pentru asta, va multumim!

Presa a dorit o reactie din partea mea, asa ca voi scrie cateva randuri despre EXECUTIA ELENEI UDREA: Trăim vremuri in care Constitutia Romaniei nu mai inseamna nimic pentru unii dintre cei care aplica legea, asa ca au ajuns sa condamne selectiv, sau la ordin!

Din ce în ce mai des simțim parcă o reîntoarcere în timp unde inchiziția își făcea simțiți colții. Un astfel de caz este și cel al Elenei Udrea care a fost pusă zilele trecute în fața unui complet de judecată demn de secolul mai sus amintit, iar personajele care aveau obligația de a veghea și aplica legea au devenit niște veritabili inchizitori (unii mai moderni ce-i drept, dar metehnele sunt aceleași).

Elena Udrea avea dreptul de a-i fi admisa contestatia si de a-i fi rejudecata cauza de un complet legal constituit. I s-a refuzat, desi in TOATE cazurile similare au fost admise.(ex: Dan Sova, V. Ponta, Iulian Badescu, Serban Pop, Horia Simu etc).

Astfel ICCJ incalca Constitutia Romaniei, dand curs unei decizii a CJUE, contrar deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei. Presedintele completului de judecata Ana Hermina Iancu (magistrala decizia ei), a stabilit ca trebuie REJUDECATA cauza, dar ceilalti magistrati criminali si anume: Oana Burnei, Dan Andrei Enescu, Anca Madalina Alexandrescu si Alina Ioana Ilie care au dat decizia ILEGALA, trebuie exclusi din magistratura.

La final, i- aș întreba pe inchizitorii mai sus amintiți, dacă tot se pricep la toate… cum ar trebui să îi explic fiicei mele de ce mama ei nu e astăzi lângă ea? Nu v-as dori niciunuia dintre voi, sa simta copiii vostri durerea pe care o simte fetita mea, ca i-ati luat mama abuziv de langa ea, pentru a doua oara! 2018 Costa Rica va spune ceva?

Dupa 3 luni de puscarie, ati eliberat-o tot prin decizia voastra, a fost o greseala, o eroare, nu? Si daca nu aveti copii, v-as dori sa aveti cat mai multi, sa simtiti si voi iubirea adevarata dintre un parinte si propriul copil.

Ps: Mai există un for decizional care nu a fost luat în calcul de către falnicii aplicatori ai justiției, este vorba de justiția divină, de ea nu veti scăpa niciodată, e mereu dreapta si nu judeca stramb ca voi! (multumesc tuturor celor din presa care au stat zile in sir la poarta, ca nu au pus presiune pe mine, cand eram cu fetita in drum spre gradinita )”, a scris Alexandrov Adrian.

Udrea, condamnată la închisoare

Elena Udrea este reţinută pentru 72 de ore în baza unui mandat de la parchet, timp în care este judecată o cerere către tribunalul din Blagoevrad pentru a obţine arestul preventiv pe termen nelimitat, a declarat vineri purtătoarea de cuvânt a procurorului general, Siika Mileva, în cadrul unui briefing, relatează agenţia de ştiri bulgară BTA.



Un tribunal bulgar va decide dacă Elena Udrea trebuie extrădată în România sau dacă ea însăşi poate cere să fie transferată, a mai precizat sursa citată.



Potrivit agenţiei bulgare de presă, Elena Udrea a fost reţinută joi în apropierea punctului de frontieră Kulata, la graniţa Bulgariei cu Grecia, în urma unei solicitări urgente a poliţiei române de a opri un vehicul care intrase în Bulgaria. La cererea autorităţilor române, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore pentru a o împiedica să părăsească ţara sau să fugă.



Poliţia bulgară a fost informată că Udrea a comis infracţiuni în timpul mandatului său de ministru, între 2009 şi 2012, obţinând mită de peste 12 milioane de lei româneşti şi 1,1 milioane de euro de la mai multe companii.



Curtea Supremă de la Bucureşti a găsit-o pe Elena Udrea vinovată de organizarea ilegală a unei gale de box pe cheltuiala statului pentru a-şi îmbunătăţi imaginea înaintea alegerilor parlamentare din 2012, confirmând propria decizie din 2018, care a fost ulterior anulată de Curtea Constituţională din cauza unei nereguli.



Cu toate acestea, Udrea nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru pronunţarea hotărârii, alegând să se îndrepte spre Bulgaria cu o maşină la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, a anunţat poliţia română de frontieră. Plecarea Elenei Udrea a fost legală, întrucât nu i s-au impus restricţii de circulaţie în timp ce Curtea Supremă îşi pregătea hotărârea.



În 2018, Udrea a fugit în Costa Rica, înainte de a fi găsită de Interpol şi extrădată în România un an mai târziu. La întoarcere, ea nu a fost încarcerată, dar a fost obligată să plătească 8,1 milioane de lei (3,27 milioane de dolari) drept despăgubiri către trezorerie.

