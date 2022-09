Alarma pediatrilor americani: anul pandemiei a înregistrat vârfuri anormale în obezitate și diabet 2

Datele îngrijorătoare vin din Statele Unite: diabetul de tip 2, la tineri, a crescut cu 77,2% în 2020 față de ultimii doi ani.

Nu vorbim despre forma autoimună a diabetului zaharat ci despre ceea ce apare în general la adultul afectat de tulburări metabolice asociate cu un stil de viață sedentar și o dietă excesiv de orientată către carbohidrați și zaharuri.

Ei bine, acum adolescenții și foarte tinerii suferă de ea, așa cum a denunțat studiul publicat în The Journal of Pediatrics, care raportează și vești despre creșterea anormală a cazurilor.

”În primăvara anului 2020 am fost inundați de noi cazuri de diabet zaharat de tip 2 la adolescenți. Obișnuiam să vedem 50-60 de cazuri noi pe an și această cifră a crescut la peste 100 de cazuri noi într-un an. Aproape o dublare”, a explicat Megan Kelsey, de la Spitalul de Copii din Colorado și unul dintre autorii lucrării publicate.

”Colegii din alte instituții au văzut același lucru, așa că am reunit o echipă de cercetători pentru a evalua frecvența și severitatea cazurilor noi în primul an al pandemiei de Covid-19, în comparație cu media din ultimii doi ani”, a mai declarat aceasta potrivit Il Giornale.

Efectul lockdown sau Covid-ul de lungă durată?

Poate fi numit ”diabet de lockdown”? Autorii sunt precauți. Cu siguranță, blocarea a însemnat oprirea activităților sportive, lecțiile de la birou și tentațiile ”de mâncare de-a gata” de aproape.

”Nu este clar – scriu autorii – dacă creșterea a fost cauzată de infecția cu Covid sau pur și simplu asociată cu schimbări de mediu și factori de stres în timpul pandemiei. Sunt necesare, de asemenea, studii suplimentare pentru a înțelege dacă creșterea este limitată la Statele Unite, unde au fost efectuate cercetări și dacă această creștere va persista în timp”.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că în întreaga lume, copiii au participat la cursuri virtuale, activitățile extrașcolare au fost limitate, iar rutinele zilnice au fost adaptate pentru a reduce expunerea potențială la Sars-CoV-2. Consecințele acestui fapt au inclus creșterea timpului pe ecran, obiceiuri alimentare nesănătoase, scăderea activității fizice și obiceiuri proaste de somn, toate acestea având asocieri cu o creștere a indicelui de masă corporală (IMC).

Studiul

Studiul a implicat 24 de centre, inclusiv sub 21 de ani cu diabet zaharat tip 2 nou diagnosticat în perioada martie 2018 – februarie 2021 au fost evaluați 3.113 tineri, printre condițiile de recrutare a fost că nu aveau autoanticorpii diabetului 1 și că prezentau o masă corporală cu indice egal sau mai mare de 85.

Cazurile noi în anul pandemiei au crescut cu 77,2% (1.463) mai mult decât media (825) din ultimii 2 ani, 2019 (886) și 2018 (765). Probabilitatea de a avea decompensare metabolică și cetoacidoză diabetică severă a crescut, de asemenea, semnificativ în timpul pandemiei.

La un moment dat, Kelsey, care este și profesor de endocrinologie pediatrică la Școala de Medicină din Colorado, își amintea că ”era rar să auzim de un copil cu diabet zaharat de tip 2, dar acum prevalența acestei boli la adolescenți aproape s-a dublat în ultimii 20 de ani.

Diabetul de tip 2 este asociat cu o boală rapid progresivă și cu debutul precoce al complicațiilor și, din păcate, a fost în creștere chiar înainte de pandemia de Covid.

Se estimează că diagnosticele la copii cresc cu 4-5% pe an. Principala cauză a diabetului de tip 2 la cei foarte tineri este obezitatea. În Statele Unite, aproape unul din trei copii este supraponderal. Pandemia a introdus multiple provocări și a sporit atenția copiilor cu afecțiuni preexistente, cum ar fi diabetul. Dar este necesar să se investigheze dinamica care a dus la creșterea noilor diagnostice în anul negru al Covid.

