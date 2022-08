Ai crezut că nu vei folosi vreodată Teorema lui Pitagora? Iată câteva exemple practice din viața reală

Teorema lui Pitagora este o ecuație în geometrie care arată relația dintre lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic, un triunghi cu un unghi de 90 de grade. Formula este a pătrat plus b pătrat este egal cu c pătrat. În formulă, a și b reprezintă catetele triunghiului, iar c este ipotenuza. Fiind capabilă să găsească lungimea unei laturi, având în vedere lungimile celorlalte două laturi, teorema lui Pitagora este o tehnică utilă în mai multe situații aplicate din viață. Iată câteva dintre acestea.

În arhitectură și construcții

Având în vedere formula, teorema lui Pitagora vă permite să calculați lungimea unei diagonale pe perete, podea sau o piesă de mobilier. Această aplicație este frecvent utilizată în arhitectură, prelucrarea lemnului sau alte proiecte de construcție fizică. De exemplu, să presupunem că se construiește un acoperiș înclinat. Dacă cunoașteți înălțimea acoperișului și lungimea pe care o poate acoperi, puteți utiliza Teorema lui Pitagora pentru a afla lungimea pantei acoperișului. Puteți folosi aceste informații pentru a tăia grinzi de dimensiuni adecvate pentru a susține acoperișul sau pentru a calcula suprafața acoperișului pe care ați avea nevoie să o îmbrăcați cu șindrilă sau țiglă.

Navigare și călătorii

Teorema lui Pitagora este utilă pentru navigarea bidimensională. Se pot folosi două lungimi pentru a găsi distanța cea mai scurtă. De exemplu, dacă sunteți pe mare și navigați către un punct care se află la 300 de kilometri nord și la 400 de kilometri vest, puteți utiliza teorema pentru a afla distanța de la nava până la acel punct, scrie Sciencing. Distanțele nord și vest vor fi cele două catete ale triunghiului, iar cea mai scurtă linie, cea care le unește - diagonala. Aceleași principii pot fi folosite și pentru navigația aeriană. De exemplu, un avion își poate folosi înălțimea deasupra solului și distanța față de aeroportul de destinație pentru a găsi locul corect pentru a începe o coborâre către punctul de aterizare.

Topografie

Topografia este procesul prin care cartografii calculează distanțele numerice și înălțimile dintre diferite puncte înainte de a crea o hartă. Deoarece terenul este adesea neuniform, topografii trebuie să găsească modalități de a măsura distanța într-un mod sistematic. Teorema lui Pitagora este folosită pentru a calcula abruptul pantelor dealurilor sau munților. Un inspector privește printr-un telescop către un baston de măsurare la o distanță fixă, astfel încât linia de vedere a telescopului și bastonul de măsurare să formeze un unghi drept. Deoarece inspectorul cunoaște atât înălțimea bastonului de măsurat, cât și distanța orizontală a bastonului față de telescop, el poate folosi apoi teorema pentru a afla lungimea pantei care acoperă acea distanță și, din acea lungime, să determine cât de abruptă este.

