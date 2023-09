AFM, vizită de lucru în Islanda în cadrul GENEX - Obiectivele principale ale proiectului

'Prezenţa la această vizită de lucru a avut drept scop consolidarea cooperării cu entități similare din Islanda și schimbul de experiență cu privire la implementarea proiectului GENEX - Geothermal Energy Explorer, Capacity Building of the Key Stakeholders in the Area of Geothermal Energy.

În cadrul vizitei au fost organizate o serie de conferințe având ca teme dezvoltarea cunoștințelor în domniul energiei geotermale, la care au participat entități de prim rang, inclusiv experți și oficiali guvernamentali din Islanda, precum Sigriđur Eysteinsdóttir, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Halla Hrund Logadóttir, Director General al Autorității Naționale pentru Energie.

În timpul vizitei de lucru s-a discutat despre posibilitățile de exploatare resurselor geotermale în România. Au fost incluse prezentări din partea unor companii și organizații islandeze de renume, precum Iceland Renewable Energy Cluster și Green by Iceland.

Acestea au oferit o perspectivă valoroasă asupra soluțiilor ecologice și a inovațiilor în domeniul geotermal, precum și informații valoroase privind cele mai bune practici în exploatarea energiei geotermale și adaptarea acestora în contextul României.

Un punct culminant al vizitei a fost deplasarea în Parcul geotermal Hellisheiðavirkjun, urmată de o serie de prezentări și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Acestea au furnizat informații practice și teoretice despre potențialul geotermal al Islandei și cum acesta poate fi adaptat la nevoile României.

Proiectul se concentrează pe consolidarea informațiilor și pe formarea profesională a actorilor interesați de domeniul energiei geotermale și vizează informarea populației cu privire la beneficiile utilizării surselor de energie neconvențională, precum cea obținută din resurse geotermale.

Scopul principal al proiectului este creșterea gradului de conștientizare în zonele de impact cu privire la beneficiile utilizării surselor de energie geotermală și furnizarea de orientări autorităților locale și părților interesate, pe baza activităților din acest proiect.

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacităților pentru zonele care au oportunități geotermale, dar care nu au utilizat încă aceste posibilități. Ne propunem să trezim interesul pentru domeniul energiei geotermale în comunitățile din zonele identificate ca având resurse geotermale și posibilități de exploatare al acestuia.

în cadrul acestui proiect urmărim să oferim exemple de bune practici din Islanda și să încercăm să stârnim interesul pentru replicarea aceluiași model în România, în funcție de disponibilitatea resurselor.', conform unui comunicat.

