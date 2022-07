Adori bronzul? Iubești să stai la soarele cu orele? Cel mai mare mit, distrus de medici

Un mit extrem de nociv este acela al „bronzului sănătos”. Dar bronzul nu poate fi sănătos, pentru că reprezintă răspunsul organismului la o agresiune! Un alt mit foarte nociv este legat de asocierea fotoprotecției cu prezența soarelui pe cer. Radiațiile ultraviolete străbat plafonul de nori și își exercită efectele negative asupra organismului chiar și în zilele mai puțin însorite!

Există o serie de boli care se asociază cu o agravare a simptomatologiei în perioada de vară, cum ar fi acneea, rozaceea (cuperoza) sau melasma. În plus, o serie de produse utilizate în tratamentul acneei au drept contraindicație expunerea la soare, iar un pacient cu acnee trebuie să se prezinte la un control dermatologic pentru adaptarea corespunzătoare a tratamentului său.

Ce trebuie să facem în vacanță

Măsurile din timpul vacanței de vară se referă atât la utilizarea corectă a mijloacelor de fotoprotecție (creme, articole vestimentare, ochelari de soare cu protecție certificată UVA și UVB), cât și la regulile de comportament adecvat.

Intervalele optime pentru plajă sunt dimineața până în ora 11:00 și după-amiaza după orele 16:00. În niciun caz nu trebuie să mergem pe plajă în intervalul 12:00–15:00!

De asemenea, utilizarea unui produs de fotoprotecție nu trebuie să se asocieze cu prelungirea timpului de expunere la soare! Ultilizarea produsului de protecție solară reduce efectele nedorite ale expunerii la soare dar nu ne permite să stăm mai mult timp la soare! Produsul de fotoprotecție trebuie aplicat cu 15–30 de minute înainte de expunerea la soare și nu imediat înainte de aceasta. Cu alte cuvinte, produsul se aplică în camera de hotel și nu pe plajă! Reaplicarea se face la fiecare două ore sau imediat după ce facem baie sau practicăm un sport asociat cu transpirația abundentă.

Riscurile expunerii intense la soare

În prezent, observăm o creștere alarmantă a numărului de cazuri noi de cancer de piele, iar principalii factori care au condus la această „epidemie” de cancer de piele sunt expunerea la soare sau solar, arsurile solare și fumatul, subțierea stratului de ozon și expunerea la radiațiile ionizante, obezitatea și predispoziția genetică. În plus, intervin și unele substanțe chimice de tip arsenic sau gudron, poluarea, precum și infecțiile virale (cu HPV sau HIV), conform Sanador.

Expunerile solare intense, chiar de scurtă durată, urmate de arsuri (înroșirea pielii este o formă de arsură solară), produc modificări la nivelul ADN-ului celular, modificări ce pot deveni ireversibile la un moment dat și care pot conduce la apariția cancerului cutanat.

Reguli pentru o vacanță fără griji

Există o serie de reguli simple și la îndemâna fiecăruia pentru a ne bucura la maximum de vacanța de vară și de a avea numai amintiri plăcute. Astfel, sunt măsuri care preced vacanța, reguli în timpul vacanței și, desigur, lucruri de făcut după ce ne-am întors din vacanță.

Înainte de a pleca în vacanță, este bine să „ne aprovizionăm” cu produse de protecție solară (produsele de fotoprotecție de anul trecut nu mai sunt eficiente!) și să facem un control al alunițelor. De asemenea, este indicat să avem o trusă de urgență pentru pielea noastră!

Alegerea corespunzătoare a unui produs de protecție solară se bazează pe câteva principii simple și ușor de aplicat:

vârsta – există produse de fotoprotecție special concepute pentru copii;

zona anatomică pe care o protejăm – există produse speciale pentru față;

anotimpul – vara avem nevoie de un grad de fotoprotecție mai ridicat;

fototipul cutanat (culoarea pielii) – cu cât pielea este mai deschisă la culoare, cu atât gradul de protecție necesar este mai mare.

Zonele anatomice diferite necesită produse special concepute în acest sens! Astfel, există preparate de fotoprotecție pentru față și corp, pentru buze (sub formă de lipstick) și păr (sub formă de spray). De asemenea, există produse speciale de fotoprotecție pentru anumite afecțiuni dermatologice, de exemplu gama de protecție solară destinată pacienților cu acnee. Pe de altă parte, în acest moment există produse special concepute pentru anumite boli (acnee, rozacee, melasma) sau produse de fotoprotecție care au încorporate variate principii active de tip antioxidant, vitamine etc.

