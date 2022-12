Aderarea României la Schengen. Radu Popa: Decizia Austriei era previzibilă, dacă făceai simpla lectură a presei de la Viena

"Sentimentul de improvizație care a acoperit parcursul spre Schengen ne’a adus aici. Împăratul Prezidențial nu a coordonat mandatul de acțiune pe dosarul Schengen și am atras atenția despre asta încă de acum două luni. Aurescu a ieșit din birou abia acum câteva zile când era clar că zarurile fuseseră aruncate.

Decizia Austriei era previzibilă, dacă făceai simpla lectură a presei de la Viena. Oare ambasadorul român l-a informat pe Împăratul Prezidențial despre evoluția partidului OVP, condus de cancelarul austriac și de ministrul lor de interne? Da, politicienii austrieci sunt legați de Moscova dar nu cumva știam asta până acum? Când Președinția României a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Ofiţer, doamna Rauscher Isabel, ambasadorul Republicii Austria în România, atunci nu știam pe cine premiem?

Dar când Președinția a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer doamnei dr. Kraker Margit, Președintele Curții de Audit a Republicii Austria, nu am știut că e Moscova infiltrată în politica austriacă? Dar când președintele Reiffeisen ieșea în Piața Victoriei și striga “Ciuma roșie” nu știam ca Rusia e in spatele lui? Sau atunci era util?

Oare Decidentul român a știut că tema migrației are legătură cu alegerile interne de la Viena? Calendarul electoral din Austria era cunoscut. In Austria sunt alegeri la termen, nu sunt alegeri anticipate! Deci, situația era cunoscută și putea fi anticipată dacă la Bucuresti ar fi existat un grup de lucru inter-instituțional care să lucreze pe dosarul Schengen.

Din păcate, nici Împăratul Prezidențial si nici MAE nu au luat nici o măsură de contracarare. Sondajele foarte proaste ale partidului OVP condus de cancelarul Karl Nehammer l’au făcut sa adopte poziția contra României. Așa au abordat tema în cheie electorală. După o săptămâna au verificat impactul sociologic al temei migrației și au văzut că avea aderență.

Apoi, cancelarul austriac a asumat tema migrației si a tranformat’o in politică de stat. Sigur că e si o influență externă in decizia austriecilor, dar tocmai de asta trebuia să avem un plan coordonat si un mandat asumat de decidentul român Însă, calendarul electoral din Austria nu era secret, aveam nevoie ca Decidentul să citească avertizările timpurii și să dispună măsuri. Nu a făcut’o și pentru asta trebuie să răspundă serios și argumentat, nu pe FB", spune Radu Popa.

Mircea Badea, boicot inedit împotriva Austriei. Renunţă la băutura pe care o consumă de peste 25 de ani: Gata, sigur!

„În primul rând, presupusul boicot - care vine pe parte emoțională - nu se va întâmpla sigur. Îmi aduc aminte foarte bine, ca și cum ar fi fost azi, că, la un moment dat, pe vremurile cu mitingurile, cu Dragnea, nu mai intru în detalii, a fost o treabă cu o bancă... Și eu m-am dus acolo, am zis nu se poate, am lichidat conturile. Cine a mai fost din arealul meu de răspândire care a făcut la fel? Nimeni! Eu am fost pe acțiune. Deci, stați liniștiți, vom scoate niște aburi pe nări acum și nimic altceva nu se va întâmpla”, a spus Mircea Badea, joi seară, la Antena 3 CNN.

„În al doilea rând, sigur că noi acum părem victime. S-a făcut o mare nedreptate. Corect. Doar că la statutul nostru de victime noi am contribuit, practic în toată istoria noastră recent. Noi ne-am fundamentat și consolidat un statut de victimă foarte consistent”, a mai spus Mircea Badea.

Cum boicotează Mircea Badea: Mă las, gata! Sigur!

"Eu chiar sunt capabil să boicotez şi sunt capabil de efort îndelungat. Dacă îmi propun, pot să fiu rău. Şi poate mă las de energizantele lui peşte. Şi aşa nu mă mai energizează, beau o găleată şi mă culc. Îţi dai seama câţi bani le-am dat?

Auzi, ştii ce? Mă las de energizantele lu' peşte şi gata. Sigur!", a spus Mircea Badea la emisiunea În Gura Presei.

