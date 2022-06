Abonamentul medical, instrument util pentru femeile gravide. Iată traseul unei femei însărcinate într-o clinică privată

Abonamentele medicale sunt un instrument util pentru femeile gravide, deoarece le facilitează accesul la medic și la serviciile medicale de care au nevoie în perioada sarcinii, gratuit sau cu discount. Cum decurge traseul unei paciente gravide într-o clinică privată atunci când are abonament, dar şi când nu are, aflați din rândurile de mai jos.

În baza abonamentului medical, femeile însărcinate pot accesa servicii medicale necesare pentru monitorizarea sarcinii, de la analize de laborator, la ecografii de diagnostic și monitorizare, morfologii fetale, precum și screening-uri mai specifice, pentru eventuale anomalii genetice.

Aproape 50,000 de femei însărcinate au beneficiat de servicii specifice sarcinii numai în ultimii ani, în baza abonamentului medical la o reţea privată de sănătate. Datele provin de la principalii furnizori privaţi din România şi, în realitate, cifra este mult mai mare, dacă am lua în calcul şi furnizorii locali, cabinetele medicale individuale şi operatorii de talie mică şi medie.

PALMED – Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private a realizat recent un studiu prin care a analizat impactul economic şi social al abonamentelor medicale în România. Rezultatele studiului motivează PALMED sa inițieze o campanie de informare asupra acestora, cu intenția de a demonstra impactul și beneficiile acestora la nivel național, însă și de a sublinia importanța lor pentru pacienții români.

”Studiul pe care l-am realizat împreună cu cei de la EY relevă faptul că 9 din 10 unități medicale care au capacitatea de a oferi prevenție medicală sunt private. Cine beneficiază de acest lucru? Pacientul român, care are posibilitatea să-și țină sănătatea sub control fără prea mult efort, care are acces la servicii de medicină primară, dar și de specialitate, în cadrul unei rețele de clinici private extinse la nivel național. Abonamentele medicale sunt o modalitate de a facilita accesul pacienților la un sector complementar celui public, în condiții moderne și de siguranță deplină.”, a transmis Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED.

Ce spun pacientele cu abonament medical la o clinică privată: ”mi se pare foarte convenabil, am făcut o economie consistentă”

"Avantajele sunt în funcţie de tipul de abonament pe care îl ai –abonamentul meu, pe persoană fizică, este foarte util. Până în momentul de faţă am plătit foarte puţin pe analize, pentru că am multe reduceri, iar multe dintre servicii sunt incluse 100%. Cel mai concret exemplu este ecografia morfologică, care e vreo 700 de lei, dar eu am plătit doar 100 lei. În rest, toate celelalte ecografii din sarcină sunt incluse, la fel şi analizele. Excepţie fac anumite analize, care nu intră pe niciun abonament, cum ar fi vitamina D sau anticorpii de hepatită. Restul e inclus, așa că mi se pare foarte convenabil.

Dacă vorbim de partea de ginecologie şi ce ţine de medicul meu, mi-a plăcut că nu am avut probleme cu așteptarea, că programările s-au făcut din timp. Dacă medicul are o asistentă care îi organizează programul, e totul bine.

Dacă nu aș fi avut abonament la Regina Maria, probabil aș fi ales să merg la stat, dar am vrut o experienţă frumoasă legată de naştere. Mi-am propus să nasc natural, şi am şireuşit, deși aveam emoții. În spitalele private se oferă fără îndoială acea anestezie epidurală pe care mă bazam. Experienţa, per total, e plăcută, eşti bine îngrijit, ţi se oferă totul. Dacă trebuie să plăteşti ceva, pentru tine sau copil, eşti informat înainte, nu te trezeşti la final cu o factură imensă.

Cine vrea să îşi facă o idee despre costuri, eu am plătit 300 lei pe lună timp de un an la prima sarcină. Primul set de analize pentru morfologie costă în jur de 2000 lei, fără abonament. Sunt două seturi mari de analize în decursul sarcinii, iar eu am făcut lunar analize pentru diverşi anticorpi, acestea costau fiecare 650 lei. Dacă adunăm totul, plus fiecare ecografie... este o economie consistentă în baza abonamentului. Dacă ai trecut printr-un proces ca acesta şi ştii ce implică, este o economie. Dacă spui cuiva că dai banii ăştia lunar, ţi-ar putea spune că e scump, dar raportat la tot ce faci, merită. ", ne-a împărtășitDenisa, o pacientă cu abonament la Regina Maria.

Cum e pentru pacienţii fără abonament

Am stat, însă, de vorbă şi cu o pacientă însărcinată care nu are abonament la clinica privată menţionată, dar care a ales, totuşi, să beneficieze de serviciile oferite de acest furnizor.

"Noi am făcut fertilizare in-vitro în Ungaria. Când am aflat că a fost un succes, evident că nu am mai putut merge la toate analizele acolo, pentru că a fost complicat cu deplasarea. Mi-am dorit un doctor anume, pe Hadi Rahimian, şi de asta am ales să merg la Regina Maria, acasă.

Costurile clar au fost mai mari comparativ cu ce oferă statul, dar şi serviciile au fost mai complexe. Am avut o colegă care a făcut toate analizele la maternitatea de stat, decontate prin CNAS. Eu am avut costuri în plus, dar am avut avantaje, pentru că toate procedurile au fost personalizate, iar analizele incluse au fost mai multe, am avut parte de lucruri pe care nu le-aș fi putut face gratuit la stat. Spre exemplu, a fost analiza de diabet aici, iar la stat aceasta se face cu plată şi doar dacă ai simptome. M-am simţit în deplină siguranţă pe parcursul întregii sarcini. Am avut mereu cu cine să iau legătura, mi s-a răspuns la întrebări în cel mai scurt timp posibil. Este prima sarcină, oricum nu ştiam ce trebuie să anunţ, ce nu, deci din perspectiva asta sunt extraordinar de mulţumită. Nu am simţit niciodată că mi se răspunde neplăcut sau că am întrebări pe care nu ar trebui să le pun. Clar aş recomanda tuturor, dar asta şi din punctul de vedere al cuiva care nu a avut parte de o experienţă la stat. La Regina Maria, vizavi de tot ce a fost în perioada pre-natală, sunt mulţumită. Chiar dacă nu am avut abonament la ei, în legătură cu tot ce înseamnă pachetul de naşteri şi toate costurile implicate, cei de acolo au fost tot timpul în contact cu mine. ", a povestit Zsuzsa pentru DC NEWS.

Acest articol face parte din demersul de informare PALMED, cu privire la impactul și beneficiile abonamentelor medicale pentru populația din România.

Abonamentele medicale sunt cel mai eficient și accesibil instrument de prevenție în sănătate, care ajută la identificarea la timp a eventualelor afecțiuni, și la tratarea lor rapidă, cu un consum financiar și emoțional mai mic.

Acestea sunt disponibile oricărei persoane din țară sau străinătate, inclusiv pentru copii, și pot fi oferite ca beneficiu extra-salarial oferit de către companii angajaților sau contractate individual. Serviciile din cadrul abonamentelor pot fi accesate la nivel național, prin intermediul furnizorilor de servicii private de sănătate, dar și online, prin platformele de consultații la distanță dezvoltate de aceștia.

