A murit Sorin Lazăr (PSD). Era directorul Registrului Comerțului Buzău

Sorin Lazăr
Sorin Lazăr

Lumea politico-administrativă din Buzău este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Sorin Lazăr, directorul Oficiului pentru Registrul Comerțului Buzău. Avea doar 57 de ani. 

Sorin Lazăr a încetat din viață pe un pat de spital din București, unde se afla internat la Terapie Intensivă. Decesul a survenit în urma unor complicații cardiace, generate de o afecțiune preexistentă, care i-a agravat rapid starea de sănătate în ultimele zile.

În vârstă de 57 de ani, Sorin Lazăr și-a dedicat aproape întreaga carieră instituției: A lucrat aici încă din 1990, iar din 2003 ocupa funcția de director. Membru PSD și fost consilier municipal, el a activat o perioadă și în aparatul central, în calitate de director adjunct al Oficiului Național pentru Registrul Comerțului.

2. -imagine fara descriere- (sorin-lazar-buzau-a-murit_49222400.jpg)

 

„Am primit cu profundă întristare vestea trecerii în neființă a domnului Sorin LAZĂR, Director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău. Îi aducem un omagiu pentru întreaga sa activitate și pentru contribuția remarcabilă adusă instituției pe care a condus-o cu profesionalism și dăruire.

A fost un om respectat, un profesionist desăvârșit și un coleg apreciat de toți cei care l-au cunoscut! Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică și lumina sufletului sau iar familiei îndoliate îi transmitem cele mai sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune.”, au transmis reprezentanții Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Preotul Paul Iulius Negoiță a transmis un mesaj după decesul lui Sorin Lazăr.

„Am avut o relație apropiată cu el, consolidată în timpul celor două mandate petrecute în Consiliul Local Buzău. Deși era consilier local PSD, în momentele în care am devenit mai apropiați am descoperit la Sorin o viziune diferită de cea a majorității din care provenea.

Avea ironie. Cum eram totuși pe poziții opuse, aveam și mici disonanțe. „Nepregătiți colegii ai!” – „Da, așa e, dar… au noroc.” Și se pare că așa e. Cel puțin șansa longevității, pe care Sorin nu a avut-o pentru a-și bucura familia.

Era un om elegant în comportament, mereu serviabil și educat. Sorin ar fi putut ajunge mult mai sus pe scara ierarhiei politice – avea carismă, era simpatic și un partener de dialog cu adevărat consistent.

 

3. Sorin Lază... (sorin-lazar-a-murit-buzau-psd_12859000.jpg)

A rămas însă un tehnocrat, iar la Registrul Comerțului devenise deja o emblemă a instituției, conducând-o cu discreție și profesionalism încă de la începuturile ei. Îl întâlneam acolo cu bucurie, cu aceeași eleganță pe care nu și-o pierduse niciodată.

Regret nespus această pierdere. L-am apreciat mereu pe Sorin pentru toate calitățile lui. Nu știam că trecea prin probleme medicale. Era un om cu inimă mare și tocmai inima a obosit. 57 de ani… Mai avea multe de făcut!

Gândurile mele se îndreaptă acum spre fiicele sale – aflate la vârsta deciziilor importante, când aveau atâta nevoie de sprijinul tatălui lor – și spre mama lor, un om special. Condoleanțe sincere familiei îndoliate. Pace veșnică, Sorin!”, a spus părintele.

actualizare...

