30 de ani de cooperare strategică între România și Germania. Expoziție Barbara Klemm la Art Safari 2022

Expoziția ”Light and Dark. Photographs from Germany” este realizată în parteneriat de Institut für Auslandsbeziehungen, Goethe Institut, Ambasada Republicii Federale Germania la București și Institutul Cultural Român.

Ediția Art Safari din acest an se va desfăşura în cinci pavilioane expoziționale, în perioada 12 mai – 7 august, la Palatul Dacia-România din Centrul Vechi al Bucureștiului (str. Lipscani, nr. 18-20). Curatorul Pavilionului Aniversar este Matthias Flügge.

„Evenimentele prilejuite de Art Safari sunt de la an la an mai dinamice și mai căutate de publicul din țară și din străinătate. ICR va fi prezent la această ediție în calitate de partener al expoziției aniversare Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany, marcând 30 de ani de prietenie și parteneriat germano-român în Europa. Am ales Art Safari deoarece reprezintă o platformă de comunicare directă cu iubitorii de artă și istorie, un loc în care cultura unește oameni și comunități, în aceste timpuri complicate pentru noi toți”, declară Liviu Jicman, Președinte ICR.

„Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany”

Această expoziție monografică prezintă fotografii ale unuia dintre cei mai importanți fotografi ai Germaniei. Lucrările de patruzeci de ani ale artistei Barbara Klemm sunt dovezi ale evoluției istorice și ale prezentului, într-o țară divizată de zeci de ani. Multe dintre fotografiile ei au devenit „simboluri ale istoriei contemporane” și modelează memoria culturală a mai multor generații. Este o operă fotografică, care îmbină documentarea și inspirația artistică într-o manieră rar întâlnită în presa germană, deoarece Barbara Klemm văadaugă propria ei perspectivă presupusei naturi obiective a documentarului și urmează regulile compoziționale ale artei în compozițiile sale de imagine.

Deși majoritatea acestor fotografii au fost comandate pentru ziarul Frankfurter Allgemeine Zeitung, ele reprezintă mult mai mult decât o acoperire a evenimentelor zilei. Barbara Klemm s-a alăturat ziarului pentru prima dată în 1959, lucrând în laboratorul foto și producând plăci fotografice, înainte de a deveni în 1970 fotograf în Comitetul editorial pentru artă, cultură și politică. Fotografiile Germaniei de Est și de Vest înainte și după unificare sunt în mod clar punctul central al expozițiiei “Barbara Klemm. Light and Dark. Photographs from Germany“. Expoziția include imagini din fiecare sferă a societății: politică, cultură și economie. Fotografiile surprind momente unice și adesea tensionate, precum viața de zi cu zi, demonstrații, proteste și imigranți, evenimente culturale și spatii urbane. Barbara Klemm portretizează oameni în acele momente rare ale existenței care fac viața atât de specială.

Art Safari 2022, două sezoane expoziționale

Art Safari București, unul dintre cele mai ample evenimente dedicate artelor vizuale, a reunit peste 231.000 de vizitatori în primele sale opt ediții, iar în 2022 va avea două sezoane expoziționale reunite sub sloganul „New Museum by Art Safari”. Cele două sezoane expoziționale, a câte trei luni fiecare – mai-august și septembrie-decembrie 2022 se vor desfășura în Palatul Dacia-România. Muzeul temporar Art Safari se defășoară anual în spații centrale din inima Bucureștiului și găzduiește Pavilioane expoziţionale distincte dedicate artei de patrimoniu, modern și contemporane. Alături de expoziţiile curatoriate, Art Safari are o importantă latură educaţională, găzduind ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate pentru copii și adolescenţi, tururi private pentru parteneri sau publicul larg. Evenimentul se va desfăşura, ca în fiecare an, sub Înaltul Patronaj al Ministerului Culturii și a Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

