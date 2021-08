11 sfaturi de la medicul Vasi Rădulescu: Știu, pare dur, dar ei trebuie să dispară din viețile voastre

„Aș putea să-mi permit să vă dau 11 sfaturi mărunte?

1. Visați. Veți pune bazele necesare construcției viitoare. Și mergeți pe drumul visurilor, că nu pică nimic din cer.

2. Munciți. Nu vine nimic peste noapte. Succesul ăla brusc e utopie. El ascunde în spate ani de trudă, încercări, greșeli.

3. Povestiți. Îmbrăcați totul în povești. Sunt atâtea elemente reci în viața noastră și ele trebuie acoperite cumva. Povești personale? Cu atât mai bine!

4. Sinceritatea poate speria pe mulți, dar e cheia reușitei. Fiți voi înșivă. Dacă veți forța lucrurile doar pentru a impresiona, veți ajunge să nu mai impresionați pe nimeni. Lăsați totul într-un ritm natural.

5. Antagoniștii sunt extrem de utili. Nu vă mai speriați atât de ei. Când apar, e semn că totul se mișcă bine. Ei stimulează apariția de forțe noi.

6. Fericirea a devenit un concept fals care-i seduce pe mulți. Viața nu e fugă după stări continue, roz și minunate. Viața e amalgam de trăiri negative și pozitive, care în definitiv înseamnă zbucium, devenire, acumulare de amintiri, dezvoltare a personalității.

7. Nu veți mulțumi niciodată pe toată lumea. Vă veți autodistruge încercând asta.

8. Țineți un filtru pentru oameni. Știu, pare dur, dar cei nocivi trebuie să dispară din viețile voastre.

9. Nu suntem pregătiți deplin pentru nimic. Construim continuu drumul de sub noi, din mers. Ne adaptăm la orice. Nu mai așteptați momente perfecte pentru a face ceva. Ele nu vor veni niciodată.

10. Aveți grijă de voi. Alocați resurse și timp pentru sănătate, liniștea, dezvoltarea voastră.

11. Faceți un pic de bine în jur”, a scris medicul Vasi Rădulescu pe contul său de Facebook.

Patru mituri uriașe despre vitamina C, demontate pe rând de medicul Vasi Rădulescu

Medicul Vasi Rădulescu a demontat o serie de mituri legate de vitamina C. În timp ce vitamina C are multe beneficii dovedite științific, aceasta are și multe afirmații nefondate susținute fie de dovezi slabe, fie de nicio dovadă, precizează medicul Vasi Rădulescu.

Iată câteva afirmații nedovedite despre vitamina C, conform medicului: Previne răceala comună. În timp ce vitamina C pare să reducă severitatea răcelii și timpul de recuperare cu 8% la adulți și 14% la copii, nu le previne.

Reduce riscul de cancer. O mână de studii au legat consumul de vitamina C de un risc mai mic de apariție a mai multor tipuri de cancer. Cu toate acestea, majoritatea studiilor au constatat că vitamina C nu afectează riscul de apariție a cancerului.” Continuarea, AICI!