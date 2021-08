Patru mituri uriașe despre vitamina C, demontate pe rând de medicul Vasi Rădulescu

Medicul Vasi Rădulescu a demontat o serie de mituri legate de vitamina C.

În timp ce vitamina C are multe beneficii dovedite științific, aceasta are și multe afirmații nefondate susținute fie de dovezi slabe, fie de nicio dovadă, precizează medicul Vasi Rădulescu.

Iată câteva afirmații nedovedite despre vitamina C, conform medicului:

Previne răceala comună. În timp ce vitamina C pare să reducă severitatea răcelii și timpul de recuperare cu 8% la adulți și 14% la copii, nu le previne.

Reduce riscul de cancer. O mână de studii au legat consumul de vitamina C de un risc mai mic de apariție a mai multor tipuri de cancer. Cu toate acestea, majoritatea studiilor au constatat că vitamina C nu afectează riscul de apariție a cancerului.

Protejează împotriva bolilor oculare. Vitamina C a fost legată de reducerea riscului de boli oculare, cum ar fi cataracta și degenerescența maculară legată de vârstă. Cu toate acestea, suplimentele de vitamina C nu au niciun efect sau pot chiar dăuna.

Poate trata toxicitatea plumbului. Deși persoanele cu toxicitate la plumb par să aibă niveluri scăzute de vitamina C, nu există dovezi solide din studiile efectuate pe oameni care să arate că vitamina C poate trata toxicitatea la plumb”, a scris Vasi Rădulescu pe drvasiradulescu.ro.

„Nu pune bicarbonat de sodiu în apă!” Medicul Vasi Rădulescu, 15 obiceiuri. La final de an, nu vei mai fi la fel

Medicul Vasi Rădulescu nu crede în rețete magice care aduc o fericire continuă, crede însă în mici schimbări pe care le poți integra în setul tău de activități zilnice, observând apoi beneficii semnificative.

Acesta a pregătit o listă ce conține 15 astfel de lucruri:

„1. Bea un pahar de apă imediat după ce te trezești. Corpul omenesc este un geniu al adaptării, dar gândește-te că stă opt ore fără aport hidric, pe timpul nopții. Este indicat să începi ziua cu hidratarea, însă ferește-te de anumite sfaturi stupide. Nu pune bicarbonat de sodiu în apă sau alte substanțe promovate prin medii dubioase!

2. Fă un duș rece. Indiferent de anotimp, corpul îl poți spăla cu apă la o temperatură mai mică. Nu, nu vei răci dacă faci asta, îți garantez. Un duș rece te scapă de anxietate, te revigorează și e cel mai bun start pentru o zi excelentă.

3. Spală-te pe dinți cu mâna stângă. Îți va fi greu la început, dar treptat te vei obișnui. Apoi vei băga de seamă cum stânga devine mult mai integrată în orice activitate, de la scris până la cântat la pian. Fac asta pentru pian și mă ajută.

4. Meditează cinci minute. În fiecare zi. Stai în cea mai comodă poziție și concentrează-te pe respirație. Poți asculta o muzică de meditație, poți controla gândurile, poți învăța ce înseamnă să te predai activ mediului înconjurător.

5. Ridică mâinile și ține-le sus 15 secunde, înainte de o prezentare. Când le ridici deasupra capului, inspiră adânc. Cât timp ele sunt sus, numără în gând până la cincisprezece și ține-ți respirația. Apoi coboară-le ușor și expiră încet. Poți chiar scutura mâinile. Gata, ești detensionat și pregătit pentru un speech bun.

6. Scrie câteva idei pe o hârtie. Scrie idei de cărți, de afaceri, de invenții, orice. Vei fi uimit ce idei bune vei avea, după un timp. Așterne cinci idei în fiecare zi.

7. Repetă răspunsul celuilalt. Dacă întrebi pe cineva ce gen de film preferă și-ți răspunde science-fiction, spune-i aha, deci îți place science-fiction. Atitudinea asta îi arată celuilalt că ești atent și interesat de răspunsurile lui, consolidând interacțiunea.

8. Supralicitează. Când lucram în jurnalism, mă mai întrebau prietenii pentru ce reviste am scris. Le dădeam exemple cunoscute și cu multe nu avusesem nicio colaborare. S-ar putea să interpretați asta drept minciună, dar pentru ambiție e un stimul excelent. Știam că trebuie să ajung la nivelul expus și cumva făceam tot posibilul ca să colaborez cu toate revistele amintite.

9. Vorbește singur. Oriunde. Nu te gândi că ceilalți te vor considera nebun sau te vor judeca în fel și chip, oricum o vor face. Vorbește tu cu tine, e un mecanism excelent pentru a consolida unele informații și pentru a elimina gândurile în exces.

10. Dacă stai 50 de minute pe scaun, fă mișcare 10. Statul pe scaun ne face praf sănătatea. Este o plată mult prea mare pe care o datorăm lucrului la birou, prin corporații, sau poziției de acasă, la televizor, la desktop, unde vreți. Evitați să stați mult timp pe scaun.

11. Când te plimbi, ascultă un podcast interesant. Plimbarea este echivalent de meditație, detensionând corpul. Poți împușca doi iepuri în același timp, ascultând în căști un podcast, un audiobook, o înregistrare. Eu am protocoale întregi de cardiologie, informații complexe, toate făcute de mine în format audio. Le mai ascult din când în când, când sunt pe drum sau mă plimb.

12. Citește un roman de ficțiune înainte de culcare. Mintea ta se va relaxa, procesând lejer termeni care nu necesită prea multă atenție. Nu citi cărți istorice sau tehnice, îți vor tulbura starea presomn.

13. Plasează munca cea mai solicitantă intelectual în prima parte a zilei. Dimineața ai cea mai mare capacitate de muncă. Bea un pahar de apă, fă un duș, ia un mic dejun sănătos și apucă-te de scris, compus, coding, planificat, orice. Stai departe de social media și oprește notificările pe telefon sau laptop.

14. Privește oamenii în ochi. Le vei crea sentimentul de empatie, vei genera o conexiune puternică și-ți va fi mult mai ușor să faci un parteneriat cu ei.

15. Ia-ți notițe. Dacă observi ceva interesant, ia notițe pe un carnet sau pe telefon. Notează bucăți din cărți sau filme. Notează ce ai vrea să aprofundezi. De multe ori, când citesc o carte, o umplu de post-it-uri de diverse culori pe care scriu alte idei despre un subiect, reproduc o expresie, notez ce aș vrea să citesc pe lângă. Asta înseamnă dezvoltare”.