Ministrul Energiei, Virgil Popescu, are COVID-19: Vom reuși să scăpăm de acest virus care ne tot dă viețile peste cap

"De dimineață nu m-am simțit foarte bine, așa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID - 19. Am o formă ușoară, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri am avut test negativ. Vă doresc tuturor multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi. Păstrați regulile de distanțare socială, purtați masca și protejați-vă. Da, recomand în continuarea vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuși să scăpăm de acest virus, care ne tot dă viețile peste cap", a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Ieri, ministrul a participat la ședința de guvern și apoi a făcut mai multe declarații în fața jurnaliștilor. Însă, pe toată durata celor două momente, acesta a purtat mască, iar rezultatul testului a fost atunci negativ.

În ședința coaliției din această seară, Virgil Popescu ar fi trebuit să ia decizii cu privire la două demiteri.

Bilanț COVID 26 ianuarie 2022

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 14.570 mai mult decât în ziua anterioară. 4.375 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 59.726 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 25.01.2022 (10:00) – 26.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 94 de decese (52 bărbați și 42 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava,Teleorman, Timiș, Vaslui și Municipiul București.

Dintre cele 94 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 la categoria de vârstă 50-59 ani, 24 la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 la categoria de vârstă 70-79 ani și 34 la categoria de vârstă peste 80 ani.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 7.348, cu 254 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 692 de persoane, cu 42 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 692 de pacienți internați la ATI, 585 sunt nevaccinați

