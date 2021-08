Vîlceanu, calcule ciudate. Ce apare în declarația de avere. Oana Zamfir: Țineți-vă bine!

Întrebat, astăzi, de jurnaliști de unde a avut bani să cumpere titluri de stat în valoare de peste 700.000 de lei, Dan Vîlceanu a declarat:

“Am avut două companii pe care le-am lichidat în momentul în care am intrat în Parlament, tocmai pentru a evita astfel de întrebări. Şi cred că am făcut bine. Dacă vă uitaţi în declaraţia de avere, scrie că am avut aceşti bani tocmai din lichidarea unei companii”.

"Banii nu apar în cont nici acum"

"Păi, să nu facem noi acest lucru, așa cum ne-a îndrumat domnul Vîlceanu, să ne uităm? Atât de sigur a fost pe domnia sa. "Am lichidat firmele când am devenit deputat. Pe una v-am prezentat-o ieri, este în insolvență". Nu avea ce să adune de pe urma acelei societăţi. Este pe pierderi an de an, de aceea şi în insolventa. Haideţi să vedem documentele. Primul dintre ele: 2016 decembrie, intrarea în Parlament a domnului Vîlceanu. În anul acela, vinde o casă de vacanţă de 120.000 de lei, zice domnia sa. O să vedeți că banii nu apar în cont nici acum, nici anul viitor, că în mod normal declaraţia 2017 este aferentă lui 2016. Apar 206.000 de lei dintr-o chirie, un împrumut de 63.000 de lei acordat în nume personal.

Haideţi să ajungem la situaţia firmelor, că a zis că de la firme are bani. Da? Dividende de 7000 de lei de la una dintre societăţi, cealaltă vă spuneam că nu figurează. 2017, apare din senin şi ar fi încasat 48.000 de lei. Nu apare anterior, dar ministrul de Finanțe din ziua de astăzi, la data cu pricina, fie că e 2016, fi că e 2017, nu are un leu în cont. Domnia sa e cu cearşaful, cu salteaua sau pe unde se spune că mai ţin oamenii banii dacă nu îi ţin la bancă. Dividende de 4000 de lei. Din chirie, ne blurează. Nu spune câţi ban a luat din chirii, dar pe aia pe care i-a luat anul trecut nu îi bagă în conturi.

"Țineţi-vă bine!"

Mergem mai departe: 2018. Primii bani în cont: 118.000 de lei. Chirie spune că încasează pentru o hală industrială - 208.000 de lei. Dividende 0. Vinde un BMW X 3 - ţineţi-vă bine! - care are vechime un an. Vinde o maşină nouă de valoarea asta cu 10.000 de euro. Practic a făcut-o cadou. I-o fi făcut-o cuiva cadou şi a zis: "Dă-mi ceva să trec acolo în declaraţia de avere, că sunt deja în al treilea an de completare". 2019, din nou, dividende 0. Bani din lichidarea unei societăţi. Nimic pe zona asta. Primii bani în cont se reduc un pic, de la 118.000 la 115.000, în 2019. În 2020, în iunie, scad la 58.000 de lei. Chiria scade şi ea. Dividende 0. Ultima declaraţie este cea de la finalul lui 2020. Banii din cont scad cu aproximativ 22.000 de lei. Ţineţi minte suma asta, că, din 22.000 de lei, domnia sa dă bani în campania electorală de 133.000 de lei, dă un împrumut de 401.000 de lei şi cumpără titluri de stat de 731.501 de lei. Cel mai grav este faptul că mai apare un împrumut primit - nu înţelegem dacă este rambursat, dacă i-a dat cineva aceşti bani împrumut - de 560.000 de lei.

A avut bani din lichidarea unei companii, o companie este în insolvență şi atenţie ce trece pe ultima sută de metri domnul Vîlceanu: "restituire capital social (această sumă va fi declarată şi în declaraţia de avere din 2021)". Păi, dacă e din 2021, înseamnă că e aferentă anului fiscal 2020 - 733.338 de lei. Vreţi să le mai adunăm o dată?", a spus Oana Zamfir, în emisiunea Decisiv, de la Antena 3.