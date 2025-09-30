Viitorul Uniunii Europene, analizat la Timișoara. Nicușor Dan: Marile orașe produc dezvoltare, dar acest fapt nu este recunoscut

Președintele României, Nicușor Dan, prezent la sesiunea de deschidere, a salutat invitația și a rememorat experiența sa în administrarea orașelor. El a continuat prin a expune trei teme principale: extinderea Uniunii Europene, relația dintre marile orașe și statele membre și solidaritatea între primari.

Șeful statului a subliniat importanța experienței României în procesul de aderare la Uniunea Europeană, oferind exemple concrete pentru țările candidate. „Pentru prietenii noștri care iau parte la această reuniune și care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- și post-aderare, oricând puteți apela la experiența pe care am acumulat-o”, a spus el. Totodată, președintele a ridicat întrebări esențiale privind ritmul și exigențele extinderii: „Cât de sus să fie ștacheta? Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană. Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă”.

Nicușor Dan a atras atenția asupra dezechilibrului dintre marile orașe europene și autoritățile naționale. „Marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut și resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine și să aducă mai multe prosperitate țării nu sunt alocate. Îmi aduc aminte de nenumăratele discuții pe care le-am avut în calitate de primar cu autoritățile naționale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce câteva amărâte de tramvaie în PNRR. Faptul că eram primarul Bucureștiului pur și simplu nu a contat în momentul acela. Și e lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere”, a spus el.

În încheiere, președintele a punctat importanța solidarității între primari: „Există o solidaritate între primari pe care am simțit-o în perioada în care am exercitat mandatul de primar al Bucureștiului. Învățăm, furăm – furam – unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni – transport public, diferite facilități publice, cum să facem orașele noastre atractive – și tot timpul acesta de întâlniri este foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții. Aici nu am niciun dubiu că discuția pe care o să o aveți o să fie foarte productivă”

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a prezentat evenimentul drept un prilej unic pentru orașul său de a pune în centrul dezbaterilor europene întrebări fundamentale despre prezent și viitor. „Vom avea aici primari, ambasadori și lideri din 15 țări europene – membre ale UE și țări candidate, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei. E o mare mândrie că Timișoara devine locul unde Europa își pune întrebările importante despre prezent și viitor”, a precizat Fritz pe Facebook.

Conform organizatorilor, la summit participă primari ai unor capitale europene, oficiali ai instituțiilor europene, ambasadori, politicieni și analiști, inclusiv Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marta Kos, comisar european pentru Extindere, și reprezentanți ai rețelei Eurocities. Printre invitații internaționali se numără Vassil Terziev, primarul Sofiei, Gergely Karacsony, primarul Budapestei, Tomislav Tomasevic, primarul Zagrebului, și Andriy Sadovyi, primarul din Lviv.

Timișoara Cities Summit 2025 urmărește să exploreze nu doar dimensiunea politică a extinderii UE, ci și impactul concret asupra comunităților urbane: modul în care orașele gestionează finanțarea, birocrația și încrederea cetățenilor, dar și provocările legate de securitatea europeană.