Videoclipul căpșunilor analizate prin microscop arată ceva ce nu ai vrea să vezi niciodată

Un nou videoclip cu o căpșună văzută prin microscop arată ceva mult mai puțin gustos. Postat de un utilizator Twitter, videoclipul dezvăluie prezența unei specii parazitare pe suprafața fructului, amintindu-ne cum plantele de căpșuni sunt printre cele mai susceptibile la amenințarea insectelor și bolilor. În doar câteva ore, videoclipul a strâns deja peste 5 milioane de vizualizări, ridicând multe îndoieli cu privire la autenticitatea lui, scrie Fan Page.

Are you having a good day today?



I'm sorry for ruining it by posting this video of a strawberry under a microscope. pic.twitter.com/xQKSG04OYK