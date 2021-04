Victor Ponta, atac la  Vlad Voiculescu: „Şi-a eliminat adversarii cum au făcut comuniştii în anii 1945"

Victor Ponta: Domnul Voiculescu nu cred că a putut să dovedească că are o şcoală de orice

„În sănătate, în 2016, când nu aveam criză COVID şi criză economică, a apărut din neant domnul Vlad Voiculescu cu câteva ţinte foarte clare. În primul rând, le-a făcut dosare penale la toţi marii medici, cei care aveau personalitate, curaj să stea pe picioarele lor.

Niciunul nu a fost condamnat, dar practic şi-a eliminat adversarii cum au făcut comuniştii în anii 1945. I-a luat pe cei din elite. După care a încercat să facă ceea ce, din fericire, nu a reuşit – să transforme sistemul medical românesc într-un business pentru firmele din străinătate”, a declarat Victor Ponta, duminică seara la România TV.

De asemenea, Victor Ponta consideră că Vlad Voiculescu a minţit atunci când a afirmat că au fost făcute raportări greşite privind numărul deceselor de COVID-19.

Victor Ponta: Vlad Voiculescu a mințit deliberat

„Discutând cu oameni din sistem, cred că Vlad Voiculescu a minţit! Nu a greşit. A minţit! Deliberat!

Scopul lui era să arunce în haos sistemul. De aia a venit, de aia nu a vrut să plece”, a mai precizat Ponta.

Fostul premier a spus că şi, în componenţa Guvernului Cîţu, Vlad Voiculescu „a venit din nou cu aceeaşi temă”.

„Am terminat Facultatea din Drept, e o facultate medie ca dificultate. Eu ştiu că Medicina e cea mai grea facultate din ţara asta şi din lume. Şase ani faci facultate, apoi rezidenţiat.

Cum să pui în fruntea unor medici care învaţă atâţia ani să pui un om care nu are nici măcar şcoală? Că domnul Voiculescu nu cred că a putut să dovedească că are o şcoală de orice. A fost el pe la Viena la un curs care nu are nicio legătură cu sănătatea.

Jignire mai mare pentru medici şi pentru personalul medical nu s-a putut. Acum au pus o doamnă din Oradea care am înţeles că e medic. Are o clinică privată.

Iarăşi mie se pare o jignire. Ai nişte elite într-o ţară. Nu poţi să-i jigneşti şi să pui nişte politruci, nişte indivizi care răspund la ordine din afara ţării, nu din ţară”, a mai spus Victor Ponta.