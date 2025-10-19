Victor Negrescu, reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES)

Într-o declarație publicată după realegere, Victor Negrescu a vorbit despre importanța PES ca motor al coeziunii și solidarității în Uniunea Europeană:

"Onorat să fiu reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES).

Partidul Socialiștilor Europeni este forța care susține coeziunea europeană, solidaritatea socială și dezvoltarea echitabilă. Suntem mișcarea care a creat fondurile de coeziune, salariul minim european și mecanismul de redresare și reziliență, dovezi concrete că Europa socială funcționează.

Împreună cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și colegii noștri prezenți la Congres, am subliniat nevoia unui mesaj european puternic pentru protejarea drepturilor sociale și pentru o Uniune mai echitabilă, mai solidară și mai unită.

Le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat și PES activists România pentru sprijinul constant. Voi continua să îi reprezint cu determinare, responsabilitate și implicare, pentru ca vocea României să fie auzită puternic în familia social-democrată europeană," a transmis Victor Negrescu.

Victor Negrescu, în vârstă de 40 de ani, este europarlamentar și membru al Partidului Social Democrat. În trecut a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul României și a ocupat funcția de vice-rector al SNSPA.