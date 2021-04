Vicol (PSD), scrisoare deschisă către Ioana Mihăilă: Aștept să informați întreaga țară

„Doamnă ministru, prețuiți viața unui om?” - așa începe scrisoarea descrisă publicată de deputatul PSD Laura Vicol, pentru noul ministrul al Sănătății, Ioana Mihăilă.

Laura Vicol atrage atenția apoi asupra apelului făcut de Vasile Buzatu, din județul Dolj, care a fost confirmat cu Covid-19 la un spital de stat. La patru zile de la testul negativ, DSP Dolj încă îl ține carantinat. El este bolnav de cancer și de 8 luni se află sub tratament cu citostatice.

Problema principală este că Vasile Buzatu era programat pentru o intervenție chirurgicală pe care nu o mai poate efectua din cauza carantinării.

„Ați auzit apelul disperat pe care domnul Buzatu Vasile, din județul Dolj, vi l-a adresat în această dimineață prin intermediul televiziunii? Vasile Buzatu a ieșit pozitiv COVID la un spital de stat. Deși după 4 zile are un test negativ, DSP Dolj, aflat sub autoritatea dumneavoastră, îl ține carantinat, punându-i viața în pericol. Bolnav de cancer, fiind de 8 luni sub tratament cu citostatice, domnul Buzatu era programat la o intervenție chirurgicală pe care acum nu o poate efectua din cauza carantinării.”, se arată în scrisoarea Laurei Vicol.

„În ciuda scrisorilor și a cererilor disperate făcute de cei apropiați pentru anularea acestei carantinări absurde, oficialii din subordinea dumneavoastră au răspuns sec, fie că nu cunosc cazul fie că aceasta este legislația în vigoare. Legea trebuie să fie făcută pentru a salva oameni nu pentru a-i omorî, și acolo unde există anomalii legislative trebuie să opereze umanitatea liderilor politici și autoritatea acestora de a îndrepta lucrurile strâmbe.”, continuă deputatul PSD.

În încheiere, Laura Vicol i-a cerut Ioanei Mihăilă, „om în primul rând, ca deputat de Dolj, dar și ca simplu cetățean al României pe care îl reprezentați ca ministru al Sănătății”, să intervină de urgență și să-i dea lui Vasile Buzatu dreptul la intervenția chirurgicală care îi poate salva viața.

„Aștept să informați întreaga țară cu privire la măsurile pe care le-ați dispus. Cred în dreptate!”, se încheie scrisoarea.