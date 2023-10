Verdictul politic al lui Magdin: E singurul care scapă în țara asta și nu are nevoie neapărat de performanță

Verdictul politic al lui Radu Magdin: „Fără performanțe în materie de politici publice nu îți reînnoiești mandatul. Decât ca președinte. Singurul care scapă în țara asta și nu are nevoie neapărat de performanță”

Iată dialogul dintre Radu Magdin și Ionuț Vulpescu:

I.V.: Care e rețeta succesului în comunicare? Cât dintr-o comunicare bună, excepțională, poate suplini absența unei performanțe? Cât face comunicarea din jocul politic?

R.M.: Din punctul meu de vedere, fără performanțe în materie de politici publice nu îți reînnoiești mandatul. Decât ca președinte. Singurul care scapă în țara asta și nu are nevoie neapărat de performanță, poate să intre într-o zonă de personalitate. Pentru că la un moment dat, în ipoteza unei posibile realegeri, cazul Iohannis, da? Iohannis a creat un contrast între un prim mandat, din punctul meu de vedere fără rezultate, însă logica de campanie a fost așa: între el și Dăncilă, majoritatea a spus „îl alegem pe el”, dacă atâta s-a putut... atât s-a putut, ca opțiuni, o să mergem pe varianta asta. Deci acolo scapi. Ca prim-ministru, ca lider de partid, deci pe zona guvernamentală, nu merge. Și eu consider că este trist pentru România, că după 30 și ceva de ani, ne apropiem de traversarea biblică a deșertului, după patru decenii și schimb de generații, cu tot, noi nu am avut cu adevărat, pe două mandate de patru ani, noi nu am avut continuitate guvernamentală, pentru că asta e, de fapt, rețeta succesului. Rețeta succesului e ca tu să îți reînnoiești succesul.

România sferturilor de măsură. Radu Magdin: „Din 2012 încoace nimeni nu și-a mai terminat mandatul”

I.V.: Pentru că dacă nu ai continuitate, nu poți să duci la capăt un proiect.

R.M.: Și mai sesizează ceva. Din 2012, nimeni nu își mai termină mandatul. Cine începe un mandat, o să intrăm într-o zonă de precaritate, care transmite niște semnale către societate, către funcționarii publici, către altele, că nu contează cine vine în 2025, oricum nu o să mai fie aici în 2028. Din 2012 încoace nimeni nu și-a mai terminat mandatul. Boc oricum a fost schimbat cu Mihai-Răzvan Ungureanu, dar Mihai-Răzvan Ungureanu oricum nu a prins octombrie-noiembrie. El a fost schimbat de USL în Parlament, chiar înainte de alegeri. A picat guvernul mai devreme. Ponta a plecat în noiembrie 2015, a venit un guvern tehnocrat. Dăncilă a plecat în 2019. Da? Când spun a plecat, nu înseamnă că o să te împingă cineva pe scări, ci că poți să pleci tu. Ponta a plecat singur, chiar dacă într-un context dificil, dar Dăncilă a fost ajutată de Iohannis și de PNL.

