Ursul polar pierde tronul: nu este el cel mai mare prădător din Arctica. O descoperire incredibilă

Dacă și tu ai crezut întotdeauna că ursul polar este cel mai mare prădător din Arctica, știi că te înșeli. În acest sens, oamenii de știință au făcut o descoperire incredibilă. Potrivit lui Rémi Amiraux, de la Universitatea din Manitoba din Canada, ideea că urșii polari sunt regele gheții este de fapt o concepție greșită.

Într-un studiu recent publicat în PNAS , Rémi Amiraux și echipa sa de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada, știința și zoologia au greșit întotdeauna când au acordat prea multă importanță a ceea ce se întâmplă pe coasta Arcticii, neglijând în schimb ceea ce se întâmplă sub apă. Motiv pentru care ar fi făcut o descoperire incredibilă, potrivit Curiosauro.

Prin urmare, cel mai mare prădător din Arctica nu ar fi ursul polar, ci un alt animal complet neașteptat. Este vorba despre o stea de mare. Uimitor, nu-i așa?

Simplificarea excesivă a conceptului de lanț trofic conform căruia erbivorele se află la bază în timp ce prădătorii sunt în vârf, a condus la subestimarea unor specii de animale. De exemplu, cele marine. Motiv pentru care, în Arctica, ursul polar a fost întotdeauna considerat cel mai mare prădător dintre toți.

În orice caz, studiile lui Amiraux și ale echipei sale de experți au evidențiat existența unei specii bentonice, care trăiește pe fundul mării, chiar ”mai mare” decât ursul polar. Vorbim despre stele de mare aparținând familiei Pterasteridae. Acestea se hrănesc cu castraveți de mare și bureți marini.

Congratulations to Rémi Amiraux, C.J. Mundy, and the research team behind this project. The team has found polar bears share the top predator position with seastars of the coastal Arctic marine ecosystem.



Read a brief overview from the QR code, or here: https://t.co/4Js972VnJq pic.twitter.com/MRBAQ315SC