Un medic își roagă pacienții să nu îi mai dea șpagă: Carne, ouă, ţuică, aveți imaginație bogată

Tot mai mulți medici au ieșit public în ultimele săptămâni și și-au rugat pacienții să nu le mai ofere șpagă. Este și cazul unui medic din Satu Mare care le-a transmis oamenilor să nu mai vină la el cu diverse atenții, scrie Presa Satu Mare.

"Pe această cale mă alătur inițiativei recente a unor colegi și VĂ ROG, NU mă mai jigniţi oferindu-mi orice fel de bun de la bani la ciocolată, carne, ouă, ţuica (şi aveţi imaginaţie bogată) după ce v-am văzut pe dumneavoastră ca pacient sau pe cineva din familia dumneavoastră, indiferent unde în sistemul de stat său privat! După cum bine ştiţi tratamentul şi investigaţiile în Spitalul de stat sunt GRATUITE şi în sistemul privat le plătiţi la adevărata lor valoare de cele mai multe ori, deci nu îi nevoie să mai fiţi şi atenţi", a transmis medicul gastroenterolog Cristian Costea, de la Spitalului Județean Satu Mare.

Medicul a mai spus că acest lucru este "anormal, imoral, amoral, ilegal, iar legea este una pentru toți".

"Cred însă că ne putem vindeca… că putem ierta trecutul şi construi un viitor mai bun împreună! Am conștiința şi îmi fac meseria aşa cum am jurat şi visat… iubesc ceea ce fac, dar vă rog nu mă obligaţi să urlu pe coridoare, să vă dau afară, să mă rog de voi să vă luaţi lucrurile acasă! Am tot ce îmi trebuie şi dacă nu am o să muncesc şi mai mult ca să am ceea ce îmi doresc, la fel ca voi toţi! Ştiu ce înseamnă să nu ai (chiar ştiu!) şi am început să cunosc şi ce înseamnă să ai! Dacă fac anumite proceduri şi la Clinica privată şi nu vi le pun să le plătiţi nu trebuie să vă simţiţi datori… spuneţi un "Mulţumesc" şi îmi este suficient… Dumnezeu mi-a dat întotdeauna mai mult înapoi… El ştie de ce!", a continuat medicul.

Recent, și Ştefan Busnatu, medic specialist cardiolog la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Arseni" din Capitală, a povestit că a fost nevoit să ridice tonul la un pacient care insista să îi ofere o atenție, deși el a refuzat.

Cifre alarmante: Europa rămâne fără medici

Deficitul de medici este alarmant în Europa. După mai bine de doi ani de la o pandemie care a decimat personalul medical, atât managerii din domeniul sănătăţii, cât şi guvernele se străduiesc să adune cât de cât forţa de muncă. Deficitul de lucrători din domeniul sănătăţii în Europa – aproximativ 2 milioane – se resimte acut pe întreg continentul.

O comună din zona rurală a Franţei ar putea rămâne fără doctori de familie, pentru că nu are de unde să aducă personal nou pentru a-i înlocui pe doctorii care trebui să iasă la pensie. Încearcă să găsească doritori în România sau Africa de Nord, dar până acum nu s-a anunţat nimeni. Acest caz este emblematic pentru o criză care se propagă în întreaga Europă, pe măsură ce populaţia îmbătrâneşte, iar profesia în domeniul medical pare să devină neatractivă şi epuizantă, scrie Politico.eu.

Specialiştii din localitatea franceză Le Vigan sunt tot mai bătrâni. În încercarea de a atrage noi medici de familie pentru a-i înlocui pe cei trei care se vor pensiona în curând, aceştia au construit – de la zero – un centru medical interdisciplinar, modelul fiind prezentat ca o modalitate de a face medicina generală mai atractivă pentru medicii tineri. Problema este că nu funcţionează. De cinci ani caută înlocuitori şi nu s-a prezentat nicio persoană, astfel încât comuna pare condamnată să devină un alt aşa-numit "deşert medical" al ţării. Vezi mai mult AICI.

