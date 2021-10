THE NEW: agenția de mâine se naşte astăzi în familia MCCANNPR+

Sub deviza “scratch that”, THE NEW promite o atitudine de digital punk și un model de business disruptiv, unde costurile variazăîn funcție de chimia client-agenție și de valorile comune.

Chemistry BONUS pentru 2021: clientul stabilește fee-ul la prima campanie

Acum 17 ani, MCCANNPR a apărut ca un răspuns curajos la o provocare. Performanța echipei în domenii ca FMCG, HEALTH, TECHNOLOGY, SPORTS&LIFESTYLE a redefinit departamente specializate care au devenit repere în industrie, conduse de leaderi pasionați de ceea ce fac și a căror energie a fost dintotdeauna motorul agenției.

Au urmat premii locale și internaționale și un portofoliu de clienți leaderi în industriile respective. Proiecte regionale, globale, afilieri la rețele internaționale. Anul pandemiei a însemnat reinventarea modelului de business și consolidarea atât a ariilor de expertiză, cât și a echipei. Cea mai creativă, dinamicăși performantă agenție de PR din România are astăzi un festival de muzică, premii la CANNES, IPRA, SABRE, GOLDEN DRUM, un departament de strategie, unul de creație și oferă de 3 ani servicii integrate pentru clienți din toate ariile de business. Următorul pas firesc era formalizarea acestor noi arii de expertizăîntr-o agenție de creație și comunicare în mediul online.

“E momentul să privim înainte, pentru că asta ne-a caracterizat dintotdeauna.MCCANNPR a fost mereu agenția care a știut că poate face mai mult. Acum 3 ani am formalizat undepartament de creație și unul de strategie care astăzi numărăîn total peste 25 de oameni și redefinesc continuu produsul agenției.Acum suntem aici pentru a accepta o provocare și a recunoaște o oportunitate. Pentru a primi în familie o nouă agenție“ - IMOLA ZOLTAN, MANAGING PARTNER MCCANNPR/THE NEW.

THE NEW este agenția de digital și creație care lărgește și aduce mai aproape orizontul către care am privit în ultimii ani. O echipă din care fac parte oameni recunoscuți în piață pentru talentul și valoarea lor. Ei sunt acum parte din familie.

”THE NEW este agenția în care ne-am dorit dintotdeauna să lucrăm. Născută din dragostea pentru idee, obsesia pentru craft și ceea ce eu numesc “frustrările corecte”, THE NEW este răspunsul la îndemnul “SCRATCH THAT”, însăși deviza noastră.” - CLAUDIU DOBRIȚĂ, EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR MCCANNPR/THE NEW.

“Sunt atras de digital încă de când abia începusem ca programator într-o agenție sinonimă cu pionieratul în domeniu. La scurt timp dupa aceea, am devenit antreprenor, îmi făceam agenția mea. Aveam multă ambiție și obsesia lui “se poate mai bine”. 15 ani mai târziu, echipa pe care am format-o este premiată pentru creativitate și eficiențăși respectată de clienți și parteneri. Nu ne-am dat în lături de la nicio provocare și am început fiecare proiect cu încredere unii în alții.Am venit să pun umărul la THE NEW pentru oameni și pentru ce știu că putem face împreună. Avem aceleași valori, aceleași ambiții, aceeași energie. Faptul că am ajuns pănă aici este rezultatul viziunii noastre comune. Aceea de a lucra mai bine împreună, de a avea mai multe specializări dar o singură cultură organizațională, cu accent pe oameni, pe talentul, rolurile și responsabilitățile lor: strategi, creativi, tech people sau project managers, împreună formează cea mai hot echipă din oraș” - IONUȚ CIOBANU, MANAGING DIRECTOR THE NEW

“Ne deschidem noi uși către ATL și DIGITAL și întregim astfel o familie care cuprinde toate entitățile specializate, care vor lucra împreună pentru un produs mai complex, mai competitiv. Și deschidem și noi larg ușa clienților care au curajul săîncerce ceva nou, cu un incentive: la prima colaborare, clientul beneficiază de un fee preferențial, o premieră pe piața din România - plătește exact cât crede că valorează ideea. Suntem atât de încrezători, da”, încheie IMOLA ZOLTAN.

IN WITH THE NEW!

Link to MANIFESTO: https://youtu.be/SZ5NiI7se08

Link to WEBSITE: https://wearethenew.agency/