Data publicării: 21:47 03 Oct 2025

Termen limită pentru stabilirea alegerilor locale din București: Dacă nu se decide, nu se mai poate ţine în această toamnă
Autor: Roxana Neagu

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Alegerile locale pentru Primăria Capitalei trebuie stabilite urgent.

Data alegerilor pentru Primăria Municipiului București, pentru funcția de primar al Capitalei, trebuie să fie decisă săptămâna viitoare. Dacă nu se va întâmpla asta, nu se vor mai putea organiza în toamnă, spune Ilie Bolojan. 

”Ar fi posibil să se organizeze alegerile în această toamnă, ar fi posibil să se amâne în primăvară. Din punctul meu de vedere, cu cât le organizăm mai repede, suntem şi în spiritul legii. E adevărat că suntem deja cu o prelungire de, să spunem, 10 zile peste perioada respectivă, dar suntem în situaţia în care există abordări diferite în Coaliţie. Forţând, ai putea la un moment dat să fixezi alegerile ca Guvern, dar trebuie foarte bine analizate lucrurile. Dacă nişte alegeri îţi generează un scandal în coaliţie... Şi aşa nu e uşor să ţii patru partide, care sunt cu abordări diferite, plus grupul minorităţilor, să ia astfel de măsuri şi vedeţi că uneori o parte din energia pe care o ai se consumă cu aceste discuţii sau să amâni. Oricum, sunt nişte lucruri evidente. Un primar interimar are o autoritate diminuată faţă de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate", a afirmat Bolojan, vineri, la Prima TV. 

”E o perioadă de minim 35 de zile care trebuie să existe între data anunţării şi data alegerilor”



El a apreciat activitatea actualului primarul general interimar, dar a punctat că "provizoratele nu sunt nişte soluţii pe termen lung".

"Actualul primar general interimar îşi face datoria, îl văd că este implicat, lucrează zi de zi, sună pentru diferite proiecte. Dar cu cât alegerile din Bucureşti s-ar ţine mai repede şi ar fi un primar care are toată legitimitatea, cu atât cred că s-ar îndeplini nişte condiţii ca Bucureştiul să fie administrat cât mai bine (...) şi înseamnă dezvoltare. Când ai în Bucureşti 25% din PIB-ul României şi încă 15% în zona metropolitană, dacă acest PIB merge bine, înseamnă că e ca o locomotivă pentru ţara noastră. Eu cred că ar trebui ca cel mai târziu săptămâna viitoare să decidem, pentru că dacă nu se decide, nu se mai poate ţine în această toamnă. E o perioadă de minim 35 de zile care trebuie să existe între data anunţării şi data alegerilor. Nu cred că poţi intra în luna decembrie cu alegeri în Capitală", a adăugat Ilie Bolojan.

