Tensiuni pe piaţa asigurărilor. Anca Dragu: Un mesaj negativ pentru potenţialii investitori în piaţa de capital

În opinia sa, statul trebuie să intervină foarte rapid şi foarte ferm şi să vină cu măsuri care să restabilească încrederea. "Pentru un non-participant: se uită la această piaţă, ceva nebulos, când mai aude şi că un segment din piaţa de capital, respectiv piaţa asigurărilor, acolo e ceva, sunt nişte miliarde care nu se mai găsesc, sunt nişte clienţi păgubiţi, cu siguranţă este un mesaj foarte, foarte prost. Cei care consideră piaţa de capital o zonă nebuloasă şi nu vor să intre îşi vor întări sentimentul că trebuie să se ţină departe de piaţa de capital în general. Deci este acest fenomen de contagiune de la un segment al pieţei, la întreaga piaţă şi, tocmai de aceea, statul trebuie să intervină foarte rapid şi foarte ferm şi să vină cu măsuri care să restabilească încrederea, să zică ok, este un eşec, este un faliment, dar uite, am găsit vinovaţi, au plătit, avem oameni mai buni de data asta. Continuăm drumul într-o altă formulă", a menţionat Anca Dragu, la Forumul Investitorilor - 2023, organizat de ziarul Bursa.



Ea a fost întrebată ce mesaje transmit, din punctul său de vedere şi ca fost ministru de finanţe, tensiunile de pe piaţa asigurărilor pentru încrederea în piaţa de capital.



"Cred că într-adevăr este un efect de contagiune negativ pentru întreaga piaţă şi degeaba spunem noi că vrem să vedem lichiditate pe piaţa de capital, pe bursă, că vrem să vedem mai mulţi participanţi şi pe IPO, dar şi tranzacţionare şi lichiditate, dacă se păstrează acest sentiment neplăcut, nu vom ajunge la acele rezultate. Deci, aparent, fiind în aceeaşi piaţă mare de capital, cu siguranţă fiecare segment are influenţă asupra celălalt segment de piaţă. La fel şi cu băncile. Dacă vezi probleme în sectorul bancar, ele se transferă. De fapt, după cum aţi spus, poate chiar această nebuloasă din anii 90 este una dintre cauzele pentru care piaţa de capital în România este mult mai slabă, mai îngustă decât în alte ţări din regiune, ţări cu care noi vrem să ne comparăm şi trebuie să ne comparăm", a mai spus Anca Dragu.



În ceea ce priveşte piaţa asigurărilor, ea a subliniat că "ar fi trebuit să vedem o decizie mult mai rapidă şi mult mai fermă acum 2 ani, când se ştiau toate problemele din piaţa aceasta".



"Aşa, ieri, la comisie, ce am aflat? Că de fapt instituţia care trebuie să asigure supraveghere şi reglementare a făcut absolut tot ce se putea, pur şi simplu nu te poţi opune destinului. A fost un destin, în condiţiile în care vorbim totuşi de un cadru legal, de o instituţie întreagă care are atribuţii ferme, clare. Chiar ieri, în timpul audierilor, am recitit OUG 93, poate îmi scapă mie ceva din această ordonanţă - avea toate instrumentele pentru a fi intervenit mult mai devreme", a adăugat Anca Dragu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News