SRI-stul de la Fisc, ”deconspirat” din greșeală de Finanțe. Prima imagine cu ”agentul sindical”

Omul sistemului, care a înființat un sindicat cu rol cheie chiar în interiorul sistemului, nu apare pe site-ul oficial al instituției, dar o reprezintă la discuțiile cu ministrul Nazare, de exemplu, din poziția discretă de consilier al președintelui de sindicat.



Până sâmbătă, 27 septembrie, când PR-iștii de la Ministerul Finanțelor au vrut să arate că ministrul are dialog cu sindicatele, nu era disponibilă nicio fotografie cu Traian Țaga. Puteți spune cine este ofițer SRI în rezervă, privind imaginea de la discuțiile ministrului Nazare cu sindicaliștii de la Fisc? Dacă nu vă sare în ochi, găsiți răspunsul la finalul acestui text.

Mișcarea sindicală, divizată din interior



În iulie, într-un interviu DCNews, Vasile Marica, președintele Sed Lex, observa că mișcarea sindicală e divizată, fiecare lider de organizație căutând soluții în interesul membrilor lui.

”Sper ca oamenii noștri, ca membrii de sindicat să îi forțeze să facem o acțiune comună, să stabilim termene pentru o lege a finanțelor, o lege a răspunderii ministeriale și alte legi necesare”, a spus președintele Sed Lex. Marica dădea exemplul unui alt sindicalist care de ani de zile ar încerca să-i rupă organizația.”Pentru că nu au putut din afară, a spus Marica, au adus unul de la SRI, să conducă un sindicat, SindFisc. Ofițer pensionat SRI, angajat consilier la sindicat, are instrumente prin județe, are oamenii lor și face presiuni la șefi să treacă la sindicatul lui”, a spus Vasile Marica.

Au fost retrași ofițeii SRI din ANAF?



În timpul războiului româno-român, sute de ofițeri SRI au fost trimiși la ANAF, nu au fost retrași acum, l-a întrebat Bogdan Chirieac? ”I-a retras, dar sunt acolo”, a răspuns Marica. Îmbunătățesc colectarea, a replicat Chirieac. ”Lucrează la comandă, când e nevoie, sar pe cine e nevoie. Sunt în ANAF și în toată administrația”, a susținut Vasile Marica.

Acuma sunt în dreptul lor: ați dus evaziunea în CSAT, e considerată vulnerabilitate la siguranța națională, nu așa trebuie, a întrebat Chirieac? ”Nu rezolvă nimic în CSAT. Nu a discutat de salariile mici, de legile proaste, de îmbătrânire, de sistemul informatic. Au discutat doar atâta: să facem legi cât mai aspre împotriva celor care dau și celor care primesc. Legea poate fi oricât de aspră, dar dacă unul își pune prețuri de transfer și trimite banii în afară, acela nu încalcă nicio lege, e totul legal. Colegii mei se plâng, au anunțat, au cerut pârghii, legi noi, sistem informatic, dar nu s-a întâmplat nimic”, a concluzionat Marica.

Nicușor Dan: Interferența trebuie să dispară

Președintele Nicușor Dan, pe de altă parte, afirma într-un interviu televizat că își vrea ca excesele instituțiilor de forță să dispară.

„S-o spunem direct, am avut o influență a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică, a recunoscut Nicușor Dan într-un interviu televizat. Și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Trebuie să facem ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale să dispară. Un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”.

Traian Țaga, pensionarul special care interferează cu mișcările sociale din Finanțe, stă la masa dialogului în stânga dlui Alexandru Nazare și poartă ochelari de soare în biroul ministerial.