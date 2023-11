Șoșoacă, scandal cu soțul de față cu toată lumea: „Bă, este chiar atât de greu!?” L-a claxonat de nervi după ce l-a certat că nu știe PIN-urile

Diana Șoșoacă l-a certat pe bărbat pentru că nu reușea să facă o plată cu cardul.

Într-o înregistrare publicată pe Facebook, o vedem pe senatoarea Diana Șoșoacă cum este întreruptă, în timpul unui live realizat din mașină, de un bărbat care nu reușește să facă o plată cu cardul.

L-a claxonat de nervi după ce l-a certat că nu știe PIN-urile

În timpul filmării, Diana Șoșoacă s-a oprit de mai multe ori din vorbit cu „fanii” pentru a-i dicta bărbatului PIN-urile cardurilor. „Pe bune!? Nici asta nu știi? (...) Bă, este chiar atât de greu!?”, i-a spus Diana Șoșoacă bărbatului.

La un moment dat, senatoarea i-a aruncat bărbatului o privire tăioasă și a claxonat nervoasă.

„Suntem la benzinărie, îmi pare rău. Sunt în drum spre București”, a zis Diana Șoșoacă în fața internauților.

Diana Şoşoacă, senator independent, l-a aşteptat pe Volodimir Zelenski în Parlament cu o hartă a României Mari şi l-a întrebat ce părere are despre respectarea drepturilor minorităţilor româneşti din Ucraina.

În timpul transmisiunii live de pe propria pagină de socializare, însă, Diana Şoşoacă a făcut o remarcă deplasată, cu aluzie la Vladimir Putin şi la metodele ruseşti. Deşi ar putea fi apreciată ca o glumă, aşa cum poate a crezut şi Diana Şoşoacă, aceasta poate fi interpretată şi ca o ameninţare sau o susţinere a "practicilor" putiniste.

După ce un coleg i-a sugerat Dianei Şoşoacă să îl invite pe Volodimir Zelenski la un dialog în doi, senatoarea a replicat, râzând, cu "Would you like a cup of tea?". În traducere, "Aţi vrea o ceaşcă de ceai?". Gluma este evident o aluzie la metodele practicate în Rusia, de otrăvire prin ceai. Un astfel de caz celebru este cel al lui Aleksandr Litvinenko, fost ofiţer FSB, otrăvit cu poloniu turnat în ceai. Citiți continuarea aici - https://www.dcnews.ro/sosoaca-derapaj-grav-cu-referire-la-zelenski-gluma-sau-amenintare-aluzie-la-practicile-putiniste_933664.html

