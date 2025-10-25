€ 5.0835
Data publicării: 10:07 25 Oct 2025

Sorin Grindeanu: Armata Română are nevoie de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită
Autor: Giorgi Ichim

sorin-grindeanu_inquam_photos_malina_norocea_59466000 Inquam Photos / Mălina Norocea
 

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj de Ziua Armatei.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, lider al PSD, spune că militarii români sunt apreciaţi în structurile internaţionale în care activează, dar, pentru a-şi îmbunătăţi performanţele, Armata Română are nevoie de "investiţii serioase şi de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită".

Într-un mesaj transmis, sâmbătă, cu prilejul Zilei Armatei, Sorin Grindeanu aminteşte că Armata a contribuit la independenţa şi democratizarea României.

"Astăzi, cu ocazia Zilei Armatei, este un bun prilej pentru a ne arăta aprecierea pentru militarii români. De-a lungul istoriei, Armata a participat decisiv la toate evenimentele majore prin care a trecut România și a contribuit atât la independența, cât și la democratizarea țării noastre. Inclusiv în prezent militarii români sunt apreciați în cadrul structurilor internaționale în care activează. O serie de succese ale operațiunilor NATO li se datorează.

Însă, pentru a își îmbunătăți performanțele, Armata Română are nevoie în următorii ani de investiții serioase și de o salarizare demnă de respectul pe care îl merită. Doar așa ne vom putea asigura că Armata Română va putea face față cu succes oricăror provocări", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

sorin grindeanu
armata romana
