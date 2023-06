Sondaj Avangarde despre monarhia în România. Cifrele zilei când Regele Charles al III-lea vine în țara noastră. Instituția în care oamenii au o încredere foarte mare

Sondajul a fost făcut în perioada 29.05.2023 – 01.06.2023. La întrebarea „Dumneavoastră personal aveți o părere bună despre instituția monarhică ce a fost în România?”, răspunsurile au fost: 44% da, am o părere bună, 30% nu, nu am o părere bună, 22% nu am o părere formată, iar 4% nu știu sau nu răspund.

La întrebarea „Credeți că în viitor România ar trebui să-și schimbe forma de organizare politico-statală și să revină la monarhie așa cum a fost până în 1947?”, 18% au spus că da, 66% au zis că nu, 13% nu pot aprecia, iar 3% nu știu sau nu răspund.

La întrebarea „Din punctul dumneavoastră de vedere care dintre Regii României au făcut cel mai mult bine țării?”, răspunsurile au arătat astfel:

Regele Mihai - 19%

Regele Carol I - 14%

Regele Ferdinand - 8%

Regina Maria - 4%

Niciunul - 6%

16% nu pot aprecia, iar 33% nu știu sau nu răspund.

Despre Principesa Margerata, 32% au o părere bună, 44% nu au nicio părere bună, dar nicio părere proastă, 7% au o părere proastă. 9% nu știe cine este sau nu au o părere și 8% nu au răspuns.

Despre Principele Radu, 12% au părere bună, 31% - nici bună, nici proastă, 13% au o părere proastă, 31% fie nu au nicio părere, fie nu știu cine este, iar 13% nu răspund.

Despre Regele Charles, 35% au spus că au o părere bună, 45% - nici bună, nici proastă, 12% au o părere proastă, 2% nu au nicio părere sau nu-l cunosc, 6% nu răspund.

VEZI AICI SONDAJUL - https://media.dcnews.ro/other/202306/raport-national---perceptii-asupra-monarhiei_18328100.pdf

Preşedintele Klaus Iohannis îl va primi, în ziua de 2 iunie 2023, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea.



După ceremonia primirii oficiale, preşedintele României şi monarhul britanic vor avea convorbiri tete-a-tete, apoi o întâlnire cu autorităţile statului, reprezentanţi ai societăţii civile şi Corpul Diplomatic.

Vizita pe care Regele Charles al III-lea o face în România are caracter privat, adăugând că monarhul se va întâlni cu preşedintele Klaus Iohannis, ca gest de curtoazie.

VEZI ȘI: Regele Charles, împiedicat de o vacă să aterizeze în România și uimit de un cimitir: Vaca a început să fugă, luând cu ea toți agenții de pază. Era ceva supranatural - https://www.dcnews.ro/regele-charles-impiedicat-de-o-vaca-sa-aterizeze-in-romania-si-uimit-de-un-cimitir-vaca-a-inceput-sa-fuga-luand-cu-ea-toti-agentii-de-paza-era-ceva-supranatural_914980.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News