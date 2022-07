Sfaturi utile pentru a nu suferi de cald și pentru a-ți menține casa răcoroasă pe timp de caniculă

În cazul în care aveam vreo îndoială că aceste temperaturi vertiginoase sunt rezultatul încălzirii globale, meteorologii notează că Spania și Portugalia sunt cu 7°C mai calde decât în ​​mod normal pentru această perioadă a anului, atingând un potențial 47°C în Sevilla.

Există atât de multe moduri de a aborda criza climatică, cele mai bune în mod colectiv.

Să te hidratezi este esențial, în cazul în care nimeni nu ți-a spus în ultimul timp. Iată câteva sfaturi mai ieftine de la echipa Euronews Green pentru a vă păstra răcoros acasă.

Ventilatoare în loc de aer condiționat

Ventilatoarele sunt o opțiune mult mai bună și pot face un drum lung pentru a evita temperaturile interioare insuportabile atunci când sunt poziționate corect.

Ideal este să amplasați ventilatorul în fața unei ferestre deschise, de preferință situată în partea de nord a casei, pentru a crea un flux de aer de răcire. În plus trebuie să fiți mereu la curent cu modul în care temperaturile din interior se compară cu cele din exterior; odată ce este mai cald afară, închideți ferestrele și ușile pentru a menține aerul mai răcoros în casă. Inversați acest sfat atunci când temperaturile relative se schimbă dimineața și seara, astfel încât să intre un flux de aer mai rece.

Trageți draperiile și jaluzelele

În mod similar, închideți draperiile și jaluzelele ferestrelor însorite pentru a opri soarele să pătrundă prea mult în casă.Țările din sudul Europei sunt de obicei mai bine echipate pentru acest lucru, cu obloane, dar există soluții rapide pe care le poți improviza în caz de necesitate, cum ar fi acoperirea ferestrelor cu un material mai dens care să nu permită razelor solare să intre în casă.

Pregătiți-vă masa mai devreme în timpul zilei

Este conuscut că orice sursă care generează căldură va aduce un plus de căldură în casa ta. Până și banalul uscător de păr...Cât despre bucătărie, gospodinele pot să confirme că în zilele toride de vară plăcerea de a găti devine chinuitoare. Ca variante ...o salată hrănitoare are mai multe șanse să fie apreciată într-o zi fierbinte. Dar totuși dacă ar trebui so folosiți cuptorul, cel mai bine ar fi să o faceți mai devreme de amiază, înainte ca temperaturile să urce vertiginos.

Nu doar noaptea: cearșafuri umede în interior

De fapt, umezirea lucrurilor nu trebuie să fie doar un truc de noapte. Un tricou umed din bumbac poate oferi o oarecare ușurare în timpul zilei, iar lăsând cearșafurile și hainele umede să se usuce în interior va ajuta la scăderea temperaturii camerei.

Purtați haine largi

Apropo de haine, hainele largi sunt foarte recomandate. Fibrele naturale, cum ar fi bumbacul și inul, fac țesătura să fie mai respirabilă. Țesutura fibrelor biodegradabile absoarbe mai bine transpirația și ajută la circulația aerului în jurul corpului.

Citește și:

Cum să recunoști semnele epuizării termice și pe cele ale insolației. Îți poate pune viața în pericol!

Temperaturile ambientale de peste 40 de grade Celsius pot face dificilă menținerea corpului la temperatura ideală. Sfatul medicilor îndeamnă spre prudență. Deși epuizarea termică nu este de obicei gravă, atâta timp cât o persoană se poate răcori, dar insolația este o urgență medicală.

Insolație sau epuizare termică?

Epuizarea termică apare atunci când corpul devine prea fierbinte și se luptă să regleze sau să facă față temperaturilor. Epuizarea poate afecta pe oricine, inclusiv pe oamenii sănătoși, mai ales dacă fac exerciții fizice intense la temperaturi ridicate sau au băut alcool în timp ce stau la soare toată ziua.

Senzațiile neplăcute pot apărea peste minute sau treptat, peste ore. Simptomele care apar avertizează asupra disfuncției și îndeamnă spre a ne răcori.

Care sunt semnele epuizării termice

Un semn evident al epuizării termice este transpirația excesivă, precum și senzația de căldură și rău. Alte simptome includ:

– durere de cap

– amețeli și confuzie

– pierderea poftei de mâncare și senzație de rău

– crampe la nivelul brațelor, picioarelor și stomacului

– respirație sau puls rapid

– o temperatură de 38 de grade Celsius sau mai mare

– sete excesivă

Copiii mici nu știu întotdeauna să spună cum se simt, pot deveni letargici și adormiți. Citește mai mult AICI.

