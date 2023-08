Scenariu: Ciolacu - președinte și Ponta - premier. Chirieac: Atenție la un aspect! Cum s-ar putea schimba lucrurile

'Dacă PSD va hotărî să candideze singur în viitoarele alegeri și nu va face o alianță cu PNL, căci există și această posibilitate, este un tandem foarte puternic. Marcel Ciolacu este pregătit pentru funcția de președinte al României. Victor Ponta are o vastă experiență de prim-ministru. Văd că Marcel Ciolacu are o politică externă, de 2 luni de când e premier, așa cum nu a avut președintele Klaus Iohannis în 9 ani, care e un președinte fără agendă externă puternică, nu își face treaba bine, după cum știți.', a spus Bogdan Chirieac.

'Este foarte bine dacă s-ar întâmpla acest tandem, dar, atenție, trebuie ca Marcel Ciolacu să candideze, fiindcă mai este și Mircea Geoană care ar putea să candideze din partea PSD, dacă PSD și Marcel Ciolacu ar decide asta. În partea cealaltă se vorbește mult despre un nou USL, despre o alianță PSD-PNL, unde, după 20 de ani de președinți de dreapta, fără mari rezultate, PSD ar putea să își dorească să dea președintele pentru următorii 10 ani! Să fim serioși, de obicei, primul mandat îl obține candidatul, iar al doilea mandat ți-l dă sistemul. Așa s-a întâmplat în cazul domnului Băsescu, dar și a domnului Iohannis.', a zis Chirieac.

'Dacă se merge cu PNL-ul, premierul va fi de la PNL și nu mai va fi opțiunea Victor Ponta, dar Victor Ponta are un rol politic major în eșichierul politic de la București, fără dar și poate. Are experiență, are contacte internaționale de prim rang. Știe economie pe viu, iar alegerea lui Marcel Ciolacu și aducerea lui în echipa lui a fost foarte bună. Să vedem dacă se și înțeleg cei doi. Să nu fie 'apa și untedelemnul'. Există și această posibilitate.', a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

Victor Ponta, numit consilier al premierului Marcel Ciolacu

Amintim faptul că Victor Ponta a fost numit săptămâna trecută consilier al premierului Marcel Ciolacu. Victor Ponta are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat mutarea politică a momentului.

'În momentul acesta, am mai spus-o de multe ori, din punct de vedere al politicii externe, l-ați depășit și cred că s-a bucurat foarte mult și vorbesc serios, pe Adrian Năstase, care a fost cel care a băgat România în NATO și Uniunea Europeană. A încheiat negocierile cu Uniunea Europeană. Acum, sunteți cel mai bine pregătit om politic din România, în acest domeniu. Cred că puteți suplini faptul că președintele se implică foarte puțin, iar mișcarea lui Marcel Ciolacu este de mare înțelepciune. Asta arată că Marcel Ciolacu este un om politic autentic, ca să spun așa. Este mutarea momentului ', a declarat Bogdan Chirieac. Vezi continuarea aici!

