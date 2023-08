Victor Ponta, numit consilier al premierului Marcel Ciolacu: Îmi doresc, din toată inima, ca Guvernul pe care îl conduce să performeze în zona economică

Victor Ponta are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu în domeniul relațiilor economice internaționale.

Activitatea lui Victor Ponta este neremunerată.

L-am contactat pe Victor Ponta pentru a afla mai multe despre această decizie pe care DC News a anunțat-o în premieră.

„În perioada in care am fost premier am învățat și am avut rezultate importante pentru România în domeniul relațiilor economice interne și internaționale! În ultimii ani, am avut ocazia să lucrez în zona economică privată și să completez cunoștințele în domeniu din ambele părți - public și privat, intern și internațional.

Atâta timp cât domnul Ciolacu, în calitatea sa de premier al României, își dorește să colaborăm în acest domeniu, sunt onorat și foarte deschis să lucrăm împreună. Cred și sper că România poate să își îmbunătățească relațiile economice cu alte guverne și cu mari investitori internaționali. Nu sunt om care preferă să stea pe margine și să critice - dacă am ocazia să sprijin și să obținem rezultate sunt bucuros! Și la nivel personal am o relație cordială cu domnul Ciolacu și îmi doresc, din toată inima, ca Guvernul pe care îl conduce să performeze în zona economică!”, a spus Victor Ponta pentru DC News.

Victor Ponta a fost premier al României în perioada mai 2012 și noiembrie 2015. Victor Ponta a fost președintele PSD între 2010 și 2015. În prezent, Victor Ponta este liderul partidului PRO România

În cei patru ani în care a condus Guvernul, Victor Ponta a reușit să întoarcă țară de pe drumul măsurilor de austeritate exagerate, adoptate de către partidele de dreapta care au guvernat în anii anteriori, și să obțină rezultate economice impresionante.

Aceștia au fost anii în care România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri economice din uniunea Europeană (3.6% în 2015 și 3.4% în 2014) și un nivel din ce în ce mai mic al ratei șomajului.

Aceștia au fost anii în care România a crescut din punct de vedere economic în mod constant, datorită relaxării politicii fiscale combinate cu măsuri de securitate socială.

Victor Ponta este licenţiat al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti (1995)





A mai urmat cursuri de pregătire în domeniul combaterii infracţiunilor financiar-bancare organizate de FBI în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (1998), a avut stagii de pregătire cu Procuratura Naţională Anti-Mafia din Italia (2000), Departamentul Trezoreriei al SUA (2001), Oficiul European Anti Fraudă (OLAF) (2002) şi a urmat cursul „Summer Programme in History, Politics and Society" de la Exeter College, Universitatea Oxford, Marea Britanie, conform sursei citate.

Dintre activităţile desfăşurate de Victor Ponta mai putem aminti participarea la Forumul Mondial pentru Combaterea Corupţiei (Washington D.C., 1999), la programul „Organizarea justiţiei în Anglia şi Ţara Galilor" (2000), la cel de-al treilea Forum Global privind Combaterea Corupţiei şi Apărarea Integrităţii (Seul, 2003), la programul „Visiting USA" în domeniul justiţiei (2007). A fost expert evaluator în cadrul Programului GRECO (Grupul European pentru Combaterea Corupţiei).

