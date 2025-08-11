Romeo Lungu, președinte PSD Buzău, reacție la poziția lui Constantin Toma privind competiția internă din PSD

Tensiuni în PSD Buzău, după ce primarul municipiului, Constantin Toma, și-a declarat sprijinul pentru Titus Corlățean în cursa internă pentru conducerea partidului.

Deputatul Romeo Lungu, liderul PSD Buzău, a comentat subiectul. Social-democratul a zis că este vorba despre o opinie personală, care nu reflectă poziția oficială a organizației județene.

„Domnul Constantin Toma a făcut în trecut mai multe afirmații care s-au dovedit a fi neadevărate. Spre exemplu, spunea că PSD nu va intra la guvernare, însă astăzi suntem parte din Executiv, ne facem treaba și ne asumăm deciziile luate în interesul oamenilor”, a spus Romeo Lungu.

Acesta a adăugat că viitorul președinte al PSD va fi ales de delegații desemnați în mod democratic de organizația județeană, și nu de un singur membru.

„PSD Buzău nu aparține unei persoane și nu se conduce pe baza orgoliilor, ci a interesului partidului și al comunității. Dacă domnul Constantin Toma își dorește cu adevărat binele PSD, ar fi mai util să evite criticile publice la adresa partidului și a deciziilor sale, pentru a nu le oferi muniție gratuită adversarilor politici”, a mai spus deputatul.

„Vreau să clarific ce solicită PSD în aceste zile, pentru binele comunităților din județul Buzău și din toată țara: măsuri corecte, investiții care să continue și respectarea angajamentelor din Coaliție. Nu suntem la guvernare pentru scandal, ci pentru stabilitate și dezvoltare. Investițiile – fie locale, fie marile proiecte naționale – înseamnă dezvoltare. Putem discuta despre prioritizare, motiv pentru care am solicitat întâlniri cu Ministerul de Finanțe, dar nu acceptăm tăieri care condamnă comunitățile la stagnare.

Susținem ferm pachetul pentru eliminarea privilegiilor: pensii speciale, reducerea agențiilor inutile, scăderea numărului de membri și a indemnizațiilor din consiliile de administrație.

Cerem analiza situației bugetului și o rectificare care să asigure continuarea investițiilor mari (infrastructură rutieră, spitale etc.) și mici – infrastructură urbană și rurală (apă, gaze, canalizare) prin programul „Anghel Saligny”. Următoarea etapă: măsuri pentru sănătate, administrație, reforme fiscale care să sprijine relansarea economiei și reindustrializarea țării. Reformele trebuie făcute cu cap, nu cu toporul. PSD își va apăra propunerile și nu va gira inițiative care afectează nedrept cetățenii sau încalcă acordurile din Coaliție”, a mai zis Romeo Lungu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News