România lipsește de la întâlnirea liderilor europeni cu Trump. Antonescu, ”întrebare pentru turistul din Basarabia”

România nu se numără printre țările care se întâlnesc virtual astăzi, de la ora 15:00 a României, pentru a discuta situația din Ucraina.

”Politico: Miercuri, la ora 14 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, la care vor participa liderii din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, POLONIA și FINLANDA, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului Europei, alături de Zelenski și Mark Rutte. La ora 15 va avea loc o discuție între liderii europeni și Donald Trump.

Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști: ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?” scrie politicianul Crin Antonescu pe Facebook, în urmă cu scurt timp.

Pe agenda președintelui Nicușor Dan se numără o întâlnire virtuală la ora 17:30. Evenimentul este găzduit de Germania, Marea Britanie și Franța și are drept scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina.

Nicușor Dan a anunțat marți că merge la Kiev

”Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Volodimir Zelenski.

I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace justă și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile comise zilnic de Rusia să înceteze.

România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție.

Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil.

Trebuie să se ajungă la pace, cu Ucraina la masa negocierilor.

România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean.

Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei.

Am acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski de a vizita Kievul în această toamnă” a anunțat președintele pe X.

Precedentul din vremea lui Bolojan

În februarie, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, l-a chemat cu explicații pe ministrul de Externe, după ce România a fost absentă la Reuniunea de la Paris, tot în contextul situației din Ucraina. Președinte al țării era Ilie Bolojan, interimar. Atunci, la discuții, au fost reprezentate Marea Britanie și Irlanda de Nord, Polonia, care deținea Președinția Consiliului UE până la final de iunie 2025, Germania, Spania, Italia, Olanda, Danemarca, președinta CR, președintele Consiliului European și secretarul general al NATO.

Cu acea ocazie, MAE a argumentat: ”Reuniunea de la Paris din data de 17 februarie a fost inițiată de Președintele Franței Emmanuel Macron, într-un format cunoscut ca Weimar Plus. Acesta a inclus pe Președintele Consiliului European, Președinta Comisiei Europene, Secretarul General al NATO și un număr de șefi de stat și de guvern ai țărilor din Europa care sunt sprijinitori majori ai Ucrainei”, dar și că ”România a fost reprezentată la reuniune prin intermediul Poloniei”, precizând că va participa la reuniuni viitoare. A existat o întâlnire ulterioară între președintele Franței și cel interimar al României.

Acum vedem că formatul inițial al întâlnirii de astăzi este diferit.

