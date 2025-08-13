Data publicării:

Replică din PSD pentru PNL în scandalul microbuzelor: Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / George Călin
Foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, a reacționat la criticile venite din partea liderilor PNL Olt, pe tema achiziției de microbuze electrice pentru elevi, finanțată prin PNRR.

Într-o postare pe Facebook, Marius Oprescu (PSD) a acuzat opoziția locală de „zero proiecte, zero investiții” și de crearea unui „scandal politic ambalat într-o temă falsă”.

Potrivit spuselor sale, proiectul „Achiziție microbuze electrice pentru elevii școlilor din județul Olt” a fost derulat conform contractului de finanțare semnat cu Ministerul Educației pe 12 septembrie 2023.

Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, a zis:

„Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură. O vară întreagă, „liderii” PNL Olt au stat în concediu administrativ – zero proiecte, zero investiții, zero rezultate pentru comunitățile din județ. Iar acum, în loc să vorbească despre ceea ce ar fi făcut pentru cetățeni, primarul incompetent al Slatinei și cel mai longeviv parlamentar al județului – „ales” prin redistribuire, nu prin votul direct al oltenilor – și-au găsit subiect: o sesizare politică, ambalată în scandal, pe tema achiziției microbuzelor electrice pentru elevi.

Ca să fie spectacol ieftin, divaghează de la subiect ducându-l într-o zonă ridicolă, care frizează patologii de nivel psihiatric. În numele transparenței și al liberului acces la informațiile publice, principii de bază ale administrației județene, vă prezentăm adevărul, în cifre și documente oficiale:

Consiliul Județean Olt a derulat proiectul „Achiziție Microbuze electrice pentru elevii școlilor din județul Olt”, finanțat prin PNRR, conform contractului de finanțare nr. 11983/12.09.2023 încheiat cu Ministerul Educației.

20 de comunități au beneficiat de 20 microbuze electrice 16+1 locuri, fiind achiziționate conform bugetului proiectului aprobat de catre Ministerul Educației, cu respectarea contractului de finantare. Caietul de sarcini care cuprinde toate specificațiile tehnice ale microbuzelor a fost întocmit de Ministerul Educației, fiind anexă la Ghidul Solicitantului și obligatoriu pentru derularea achizițiilor publice.

Consiliul Județean Olt a preluat acest caiet de sarcini integral în organizarea achiziției publice. Procedura a fost licitație deschisă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). La procedura de achiziție, derulată în anul 2023, au participat 2 operatori economici, contractul s-a încheiat cu S.C. AVEURO INTERNATIONAL SRL, care a ofertat prețul cel mai scăzut.

Ofertele au fost verificate de comisia de licitație și ulterior de Ministerul Educației. Cererile de rambursare și misiunea finală de verificare în teren au confirmat conformitatea achiziției și a prețurilor. Mai mult, cererile de rambursare au fost verificate de finanțator, sumele aferente acestora fiind decontate Consiliului Județean Olt până la ultimul leu. Totul a fost transparent, legal și verificat de finanțator. Diferența dintre noi și gunoaiele politice de serviciu este că noi lucrăm, ei urlă".

acest articol reprezintă o opinie
