€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 16:17 25 Sep 2025

Reacția Maiei Sandu după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc

Autor: Andreea Deaconescu
maia sandu FOTO: Agerpres
 

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului Vlad Plahotniuc.

Lidera de la Chişinău a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că "până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei", referindu-se la aducerea în faţa justiţiei moldovene a lui Plahotniuc.

"Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi - întreaga societate continuă să lupte - până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei", a transmis Maia Sandu.

Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

maia sandu
moldova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Polonia îi interzice politicianului moldovean pro-rus Irina Vlah să intre pe teritoriul său
Publicat acum 9 minute
A murit cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România
Publicat acum 35 minute
Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruşi în atacul cibernetic împotriva Ministerului Apărării
Publicat acum 41 minute
Erou fără uniformă: un tânăr român a salvat o femeie din flăcări și luptă acum pentru visul de a deveni pompier
Publicat acum 59 minute
Reacția Maiei Sandu după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 18 ore si 8 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close