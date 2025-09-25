Reacția Maiei Sandu după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului Vlad Plahotniuc.
Lidera de la Chişinău a scris, într-un mesaj postat pe Facebook, că "până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei", referindu-se la aducerea în faţa justiţiei moldovene a lui Plahotniuc.
"Dacă nu renunţi când e greu şi continui să lupţi - întreaga societate continuă să lupte - până şi infractorii care păreau invincibili ajung în faţa justiţiei", a transmis Maia Sandu.
Oligarhul Vlad Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.
Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.
El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu