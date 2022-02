Rabla Electocasnice 2022 vine cu modificări. Vezi noile condiții

Programul Rabla pentru Electrocasnice - ediția 2022 a fost publicat în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului. În premieră au fost introduse două măsuri menite să crească procentul utilizării voucherelor, dar și să sancționeze rezervarea tichetelor fără intenția de a le utiliza, scrie Mediafax.

Potrivit noilor prevederi, perioada maximă pentru utilizarea voucherelor la comercianți se reduce de la 14 zile la 7 zile, iar beneficiarilor care rezervă un voucher și nu îl utilizează le va fi restricționată, pentru acel an, posibilitatea de a solicita un alt voucher pentru același tip de echipament

"Este al patrulea an de funcționare a Programului Rabla pentru electrocasnice și eu cred că toate programele multianuale de succes ale AFM trebuie, pe de-o parte, să evolueze odată cu inovațiile tehnologice și, pe de altă parte, să își păstreze scopul fundamental - acela de a proteja mediul. Am introdus reguli noi care sperăm să reducă semnificativ numărul voucherelor rezervate dar neutilizate, pe parcursul unui an", a declarat ministrul Tánczos Barna.

O altă prioritate a ediției din 2022 este direcționarea bugetului de 100 milioane lei către înlocuirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat de energie. De aceea, autoritățile au decis să scoată televizoarele din categoria echipamentelor eligibile.

"În ceea ce privește televizoarele, datele ne arată că, în ultimii ani, echipamentele vechi, cu consum ridicat de energie, au dispărut treptat din piață, în bună parte și datorită includerii televizoarelor în edițiile mai vechi ale programului. Am decis, așadar, ca anul acesta să le scoatem din lista echipamentelor eligibile, deoarece considerăm că programul și-a atins obiectivele în ceea ce privește acest tip de echipament și putem direcționa bugetul către celelalte tipuri de echipamente, pentru care aceste obiective încă nu au fost atinse”, a precizat ministrul Barna Tánczos.

La edițiile precedente ale programului, voucherele s-au epuizat în câteva minute.

Programul va viza achiziţia de:

maşini de spălat rufe/vase

uscătoare de rufe

frigidere/combine

frigorifice/lăzi

frigorifice/congelatoare

aparate de aer condiţionat

inclusiv aparate de aer condiţionat portabile

aspiratoare

laptopuri

tablete.

