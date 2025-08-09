Putin, Zelenski și Trump, singura poză împreună / foto în articol

Putin, Zelenski și Trump... probabil singura „întâlnire” în care îi veți vedea pe toți trei împreună.

Nu pe scena politică internațională, ci la Retro Museum din Varna, Bulgaria. Aici, trei dintre cele mai discutate figuri ale ultimilor ani - Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Donald Trump - „stau” alături, imortalizați în ceară, sub privirile vizitatorilor.

Alături de ei, în aceeași sală, se regăsesc și personalități române precum Regele Mihai I, Ion Țiriac și Ilie Năstase, dar și alte figuri marcante din istoria recentă, precum Nicolae Ceaușescu. Fiecare exponat este realizat cu atenție la detalii, redând expresiile și ținutele care i-au făcut recognoscibili pe protagoniști. De asemenea, o puteți admira și pe Kovesi.

Retro Museum, găzduit în Grand Mall Varna, este un loc în care istoria, politica și cultura pop se întâlnesc sub forma unor replici realiste din ceară, oferind vizitatorilor ocazia să „întâlnească” la câțiva pași distanță lideri și vedete pe care în realitate nu i-ar putea vedea niciodată împreună.

În 2015, de Ziua Muncii - 1 Mai, la Varna se deschid oficial ușile unic pentru Bulgaria Muzeul Retro. Muzeul include exponate din perioada 1944-1989, care povestesc în artefacte cum au trăit bulgarii sub socialism. Țigările bulgărești fără filtru, aspiratoarele rusești, gospodăria din Germania de Est, produsele cosmetice poloneze și cele mai dorite mașini produse în fosta Comecon întorc mașina timpului.

Primul muzeu din Bulgaria, situat într-un centru comercial, ocupă o suprafață de 4000 de metri pătrați în cel mai mare mall din Varna - Grand Mall. În expoziția muzeului strălucește cel mai strălucit o colecție de peste 50 de mașini din epocile mărcilor „Volga”, „Moskvich”, „Skoda”, „Trabant”, etc. - toate restaurate impecabil. Alături de ele sunt expuse bicicletele populare „Simson” și „Balkan”. Steaua showroom-ului retro din muzeu este clasica „Chaika GAZ-13” - o limuzină pe care călăreau apartenențele la Politburo al Partidului Comunist.

Un accent deosebit în colecția muzeului sunt figurile de ceară ale unor mari personalități ale epocii precum Todor Zhivkov, Leonid Brejnev și Fidel Castro, dar și oameni preferați ca Emil Dimitrov, Georgi Partsalev, George Kaloyanchev, Todor Kolev.

