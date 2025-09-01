Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?

Corneliu Ştefan (PSD), preşedintele CJ Dâmboviţa, are o idee pentru Ilie Bolojan. 

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, îi transmite lui Ilie Bolojan că adevărata reformă a statului trebuie să pornească de la nivel central, prin reducerea aparatului guvernamental și comasarea agențiilor care nu funcționează, și abia apoi să fie aplicată administrațiilor locale.

„Suntem captivi în logica tăierilor bugetare dictate de alții și nu mai putem rămâne în această capcană. Nu putem intra în jocul celor care văd viitorul României doar prin austeritate și măsuri dure împotriva oamenilor. Avem datoria să arătăm o cale dreaptă și fermă!”, a spus președintele social-democraților din Dâmbovița, Corneliu Ștefan.

Liderul CJ Dâmbovița a zis că susține reformele, însă acestea trebuie aplicate responsabil și structurat: Reducerea cu 45% a aparatului central; comasarea agențiilor și instituțiilor nefuncționale și, ulterior, reforme în administrația locală.

„Suntem captivi în logica tăierilor bugetare dictate de alții și nu mai putem rămâne în această capcană. Nu putem intra în jocul celor care văd viitorul României doar prin austeritate și măsuri dure împotriva oamenilor. Avem datoria să arătăm o cale dreaptă și fermă!

Sunt perfect de acord cu reformele administrației publice, dar trebuie aplicate structurat și responsabil: să începem cu reducerea cu 45% a aparatului central, să comasăm agențiile și instituțiile care nu funcționează și abia după aceea să intervenim în administrația locală. La fel de important este să impozităm multinaționalele, nu cetățenii care deja se luptă să facă față situației.

Deblocarea investițiilor în România reprezintă primul pas pentru crearea de locuri de muncă și stimularea economiei, oferind șanse fiecărui român. Reformele sunt necesare, dar nu trebuie să devină pretexte pentru panică sau tăieri care lovesc în cei cu venituri medii și mici. 

PSD trebuie să iasă din defensivă și să vină cu un plan clar de relansare economică. România are nevoie de INVESTIȚII ȘI DEZVOLTARE. Nu mai putem tolera măsuri care ne pun pe toți la colț!”, a spus Corneliu Ştefan, preşedintele CJ Dâmboviţa, pentru DC News.

