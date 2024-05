Programul de Guvernare Locală pentru municipiul Tulcea. Horia Teodorescu (preşedintele CJ Tulcea): Puteam face mult mai multe lucruri

La eveniment au participat Horia Teodorescu - preşedintele Consiliului Judeţean şi al PSD Tulcea, Andaluzia Luca - preşedintele organizaţiei municipale PSD, precum şi candidatul pentru primăria municipiului Tulcea, Simion Dragos.

„Prin expertiza pe care o am, puteam face pentru Municipiul Tulcea mult mai multe lucruri decât s-au făcut. Dar atunci când atmosfera este precum într-o familie unde soțul nu se înțelege cu soția, vreau să vorbesc pe înțelesul tuturor, atunci nici lucrurile nu merg așa cum trebuie. Eu am avut toată deschiderea și am toată deschiderea, dar îmi doresc să colaborez cu un om alături de care să nu am contre, acuzații și inițiative greu de închipuit, așa cum s-a întâmplat în ultimii patru ani. Pentru că nu doar eu am de pierdut, ci întreg județul. Dacă Tulcenii ne-au acordat puterea, noi trebuie să face tot ce putem ca județului să îi fie mult mai bine”, a declarat Horia Teodorescu - preşedintele Consiliului Judeţean şi al PSD Tulcea, la conferința de presă.

Puteți urmări evenimentul aici:

Alegeri locale: Partidul Social Democrat-PSD Organizația Județeană Tulcea CMF: 21240002

