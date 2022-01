Prof. Ciurea: Cafeaua trebuie să fie la finalul micului dejun. Top obiceiuri pentru un creier sănătos

„Primul lucru pe care îl putem face pentru creierul nostru este să ne trezim cât mai devreme dimineața, cum se trezeau pe vremuri oamenii odată cu cântatul cocoșilor. Al doilea lucru important este să bem apă dimineața, două, trei pahare. Apoi, trebuie să deschidem geamurile ca să avem în casă un aer cât mai proaspăt și curat”, a spus Vlad Ciurea.

„Urmează micul dejun care trebuie să fie mic și să pornească „locomotiva”, adică metabolismul. Micul dejun nu trebuie să înceapă cu cafea. Cafeaua trebuie să fie la finalul micului dejun pentru a ajuta în procesul de digestie”, a spus, pentru csid.ro, Vlad Ciurea.

„Al patrulea aspect important este să nu plecăm de acasă în fugă și să ne alocăm timp pentru a avea o bună ținută”, a mai spus Vlad Ciurea.

„Creierul iubește ieșirea din rutină și are nevoie de oxigen, de liniște, de relaxare”, a precizat Vlad Ciurea pe contul său de Facebook.

„Americanii au inventat prin anii ‘70 „Ziua statului degeaba”. A pornit ca o glumă a unui jurnalist, care voia să semnaleze că moda aceasta de a desemna „o zi pentru orice” devenise deranjantă. Știați, de exemplu, că au o „Zi a picnicului cu ursuleți de pluș”? Sau „Ziua fermoarului”?... Dar iată că „Ziua statului degeaba” a prins! De ce? Pentru că oricine are nevoie să NU FACĂ NIMIC măcar o zi din an. Sigur că pentru asta avem, teoretic, sfârșitul de săptămână... Dar eu personal cunosc multă lume care așteaptă acest sfârșit de săptămână pentru a-și pune în ordine o mulțime de lucruri și nu pentru odihnă. Total greșit! A-ți lua răgaz, a sta în tihnă nu sunt nici vorbe goale, nici răsfăț. Este o obligație pe care o avem față de organismul nostru. Așa cum nu putem forța la nesfârșit o mașină, nici corpul nu-l putem obliga să răspundă non stop la comenzi. În cele din urmă, și centrul de comandă, creierul, are nevoie de pauză”, a transmis Vlad Ciurea. „Ce înseamnă a-ți lua răgaz? A face lucruri plăcute, odihnitoare: plimbare în natură, conversație plăcută, mers la biserică, la un muzeu, citit o carte, timp petrecut cu nepoți sau cu animăluțul de companie, vizionat o comedie, ascultat muzică, desenat, timp dedicat unui hobby... Activități care ne relaxează, care efectiv ne fac plăcere, care nu ne „țin în priză” și nu ne stresează”, a explicat acesta.

