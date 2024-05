Primăria "Fritz" a pierdut toți banii europeni, 4 milioane de euro, pentru spitalul de pediatrie. Ce gafă imensă a făcut și cum pare să o "inspire" pe cea de la București

Toată societatea românească privește banii europeni ca o soluție pentru diverse probleme. Acolo unde nu există bugete, poți să apelezi la această resursă pentru a face lucruri extraordinare, precum un spital pentru copii, care să aibă un ambulatoriu modern, într-o clădire care ar trebui să fie reabilitată, dotată cu tot ceea ce e necesar.

Totuși, Primăria Timișoara, condusă de Dominic Fritz a ratat această șansă. A pierdut banii pentru spital. Ancheta jurnalistică a lui Dragoș Boța explică exact cum s-a întâmplat totul.

Surpriza a fost uriașă, pentru că proiectul a fost respins, deoarece lipsea doar declarația Primăriei Timișoara

În timp ce Dominic Fritz este preocupat să ne arate cum mimează că se luptă cu interlopii, administrația pe care o conduce pierde oportunități reale de dezvoltare, cei afectați fiind timișorenii. În cazul de față, chiar copii. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu, din Timișoara, a pierdut ieri o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro, asta pentru că administrația Fritz nu a depus o declarație. Practic, a recidivat după ce anterior un alt proiect de 10 milioane de lei a fost tratat în condiții aproape identice.

Administrația spitalului a obținut de la municipalitate clădirea de pe Bulevardul Republicii, pentru a o transforma în ambulatoriu de specialitate. Finanțarea găsită a fost cea prin fonduri europene. Primăria Timișoara trebuia să asigure doar 2% din cele 4 milioane de euro. Programul de depunere a documentației pentru proiecte a început pe 12 Ianuarie și a avut ca termen limită data de 30 Aprilie, fiind apoi prelungit cu 30 de zile. Deși se știa de luni de zile de faptul că este nevoie de hotărâri de consiliu local, asta pentru că primăria Timișoara este partener în proiect, abia ieri, cu câteva ore înainte expirarea termenului de depunere, primarul Fritz le-a introdus pe ordinea de zi a consiliului local. Asta deși, în ultimele două luni au existat mai multe ședințe extraordinare convocate de primar. Surpriza a fost uriașă, pentru că proiectul a fost respins, deoarece lipsea doar declarația Primăriei Timișoara. Astfel, spitalul a rămas fără 4 milioane de euro bani europeni.

"Ne-am străduit, am avut tot ce trebuie, pentru a constata ieri că a fost refuzat proiectul, din cauza lipsei declarației unice pe care primăria trebuia să o depună"

"Era singura noastră șansă de a reabilita acea clădire, care e o clădire în paragină, o clădire debranșată, cu acoperișul căzut. Deci, este o ruină din care noi am făcut un proiect, cu munca, cum spuneam, a unei echipe, a unor oameni dedicați care au lucrat pro bono. Am reușit să facem un proiect extraordinar de frumos, cu locuri de joacă, cu acoperiș verde. Ne-am străduit, am avut tot ce trebuie, pentru a constata ieri că la momentul închiderii apelului, la momentul închiderii platformei, a fost refuzat proiectul și nu am reușit să accesăm fondurile. De ce? Din cauza lipsei declarației unice pe care primăria Timișoara trebuia să o depună. Primăria știe ce declarații și acte trebuie depuse. Nu e primul proiect la care sunt parteneri", spune Ovidiu Adam, manager al spitalului Louis Țurcanu.

Managerul spitalului de copii spune că nu este singurul proiect mare ratat din cauza primăriei.

"În urmă cu un an și ceva, un proiect de la Ministerul Sănătății, un proiect tot pentru ambulator, paradoxal, dar tot despre ambulator era vorba, în valoare de 10 milioane de lei, respectiv 2 milioane de euro, cu o finanțare 0 din partea primăriei, a fost ratat. Ceva relativ asemănător. Nu mai știu care dintre hârtii pe care trebuia să o primim din partea primăriei ne-a venit cu 5 minute înainte de a se închide platforma", a continuat să explice Ovidiu Adam.

Primarul Dominic Fritz încearcă să dea vina pe managerul spitalului

Primarul Dominic Fritz a comunicat doar prin mesaje scrise și a încercat să dea vina pe managerul Ovidiu Adam că a semnat prea târziu documentul primăriei. Acesta susține că platforma s-a închis la ora 14:00, iar Ovidiu Adam a semnat abia la ora 14:30. Apoi, încărcarea documentului s-ar fi făcut la 14:35. Dominic Fritz susține că nu știe motivul întârzierii, dar că va demara o anchetă administrativă.

Ceea ce nu spune primarul #rezist este că documentul a fost trimis de primăria Timișoara la spitalul Louis Țurcanu, pentru a fi semnat, abia la ora 13:58. Cu două minute înainte de închiderea sesiunii. Edilul a refuzat să explice de ce nu au fost adoptat mai repede hârtiile, de ce au ratat șansa de a ajuta spitalul de copii, în contextul în care administrația Fritz nu a reușit, în 4 ani, să realizeze decât 2% din noul corp de clădire al spitalului de copii. Clădirea a fost preluată la începutul mandatului la un procent de 96% finalizat.

Nicușor Dan, "inspirat" de modelul de la Timișoara

O altă speță care spune aceeași poveste, dar în alți termeni, este cea primarului Capitalei. Nicușor Dan a fost întrebat, zilele trecute, de ce primăria București nu a accesat banii pentru termoficare, în vreme ce mai toate primăriile au făcut-o. El a declarat că primăria a depus deja actele ca să ia banii. Apoi, Sebastian Burduja de la PNL a zis că nu e așa. Astăzi, Nicușor Dan susține că a discutat acum două săptămâni cu directoarea care se ocupă de piața de energie, iar aceasta i-a comunicat că în câteva zile o să depună documentele, spun surse Antena 3 CNN.

