Preşedintele Ungariei, în vizită la Praid. Ce le-a spus localnicilor

Oficialul de la Budapesta s-a aflat duminică într-o vizită privată la Praid, după ce salina a fost inundată de apele pârâului Corund, context în care a avut o discuţie cu primarul Nyágrus László şi a mulţumit Organizaţiei de ajutor ecumenic din Ungaria, care se află în localitatea harghiteană de mai multe zile pentru a oferi sprijin familiilor afectate din zonă.

"Am venit la Praid cu inima grea, pentru că atunci când o comunitate îşi pierde speranţa în viitor, de la o zi la alta, atunci problema este foarte mare. Şi ceea ce s-a întâmplat aici afectează oamenii în mod direct, oamenii se tem că îşi pierd locul de muncă, apa potabilă, casele lor şi toată speranţa pentru viitor. Şi, în astfel de cazuri, ajutorul este foarte important şi mulţumesc Organizaţiei Ecumenice că a fost aici de la primul minut şi eu însămi am alocat sume pentru această organizaţie, pentru ajutorarea comunităţii. Tot atât de important este faptul că doresc să exprim solidaritatea naţiunii maghiare către comunităţile de aici, că se pot baza pe ajutorul şi empatia, solidaritatea noastră. Şi comunitatea de aici acum suferă, dar această suferinţă este resimţită în toate inimile ungureşti şi din această suferinţă se va naşte viitorul, o speranţă pentru viitor şi de aceea am venit şi eu aici, să exprim această speranţă şi să împărtăşesc această suferinţă", a declarat preşedintele Ungariei, potrivit traducerii asigurate presei de limba română.

La rândul său, primarul comunei Praid, Nyágrus László, a spus că i-a înmânat preşedintelui Ungariei un coş cu diferite produse din sare, mesajul acestui gest fiind acela că "salina şi sarea înseamnă totul pentru Praid, pentru existenţa localnicilor".

Reprezentanta Organizaţiei de ajutor ecumenic din Ungaria, Révfalvi Dorottya, a menţionat că de o săptămână se află în zonă şi a adus pachete cu produse de igienă şi alimente, în următoarea perioadă urmând să fie ajutate peste 180 de familii din Praid şi din zonele afectate de inundaţii.

"Continuăm să ajutăm oamenii, comunitatea, cu apă potabilă, patru mii de persoane sunt ajutate în acest fel, iar în Covasna, în zonele afectate, deocamdată nu ştim care sunt necesităţile imediate, pentru că mulţi nu s-au întors încă la locuinţele lor", a arătat Révfalvi Dorottya, conform traducerii.

Preşedintele Ungariei a fost însoţit în vizita la Praid de reprezentaţi ai Consulatului general al Ungariei la Miercurea-Ciuc, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News