Ponta anunță apocalipsa economică în România: „E mai rău ca în 2009”. Singurul politician din jurul Coaliției pe care Ponta l-a lăudat

Într-o declarație de presă, Ponta a subliniat că principala responsabilitate a candidaților la președinție este să propună soluții reale pentru a scoate țara din impasul economic.

Ponta a subliniat că doar președintele interimar Ilie Bolojan a recunoscut gravitatea situației.

„Datoria mea şi a oricărui alt candidat la prezidenţiale este de a veni cu soluţii pentru ceea ce, de fapt, reprezintă cel mai mare pericol pentru România: criza economică, criza bugetară”, a afirmat Victor Ponta. El a criticat faptul că temele economice au fost insuficient dezbătute în campania electorală, considerând această lipsă de discuții un semn negativ pentru viitorul țării.

Bazându-se pe experiența sa guvernamentală, Victor Ponta a făcut o comparație directă între situația actuală și criza economică din urmă cu 15 ani, concluzionând că România se află într-o poziție și mai vulnerabilă decât atunci. „Afirm fără niciun fel de ezitare: suntem într-o situaţie mai rea decât cea din 2009”, a spus Ponta.

Fostul premier a amintit și de promisiunile false făcute în trecut de liderii politici, care negau realitatea economică în anii premergători crizei financiare. „E adevărat, şi atunci, aproape un an de zile am ţinut alegeri, iar candidaţii la prezidenţiale sau primul ministru de atunci spuneau că nu-i adevărat, că e totul foarte bine, că n-o să avem nevoie de Fondul Monetar Internaţional, că nu se vor tăia pensii şi salarii”, a reamintit Ponta, avertizând că România riscă să repete greșelile trecutului dacă nu recunoaște gravitatea situației.

„Din păcate, acum situația este chiar mai gravă decât atunci și vreau, este datoria mea, să spun că nu trebuie să ajungem în situația de atunci”, a încheiat Victor Ponta.

