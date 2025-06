Polul suveranist cu viziuni europene Alianța Întâi România, nou format. Parlamentarii vor susține noul Guvern cu o condiție

„În fața dumneavoastră găsiți un grup parlamentar, un pol, o mișcare, o alianță parlamentară formată din colegi de la S.O.S. România, de la POT și neafiliați. Scopul nostru este acela de a constitui acest pol suveranist, dar cu viziuni europene, nu antieuropene și menționez chestia asta ca să fie foarte clar, pentru că, din punctul nostru de vedere, noi suntem europeni înainte de a se constitui Uniunea Europeană și noi ne dorim salvarea acestei țări”, a declarat viceliderul grupului parlamentar de la Senat al S.O.S. România, Dorin Silviu Petrea, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat membrii alianței din care face parte sunt dispuși să susțină viitorul guvern dacă acesta va lua măsuri radicale pentru dezvoltarea economiei românești.



„Noi am pus doar cinci reforme în acest moment pe care noi ni le dorim și suntem dispuși să votăm alături de viitorul guvern, indiferent de cine este făcut. Este vorba în primul rând de reforma administrativ-teritorială. Suntem pregătiți, avem proiecte de lege în acest sens. Este obligatorie, pentru că acolo sunt cele mai mari probleme pe care astăzi le are România. O altă reformă este reforma aparatului bugetar. Și acolo, știți foarte bine, este o presiune imensă pe mediul de afaceri și pe fiecare cetățean al României, pe fiecare salariat. Ne dorim, de asemenea, reforme în domeniul justiției, unde știți câte probleme au fost în ultimii 35 de ani și nu s-au luat niște hotărâri clare, concise pentru salvarea cetățenilor și a României. Ne dorim de asemenea reforme în ceea ce privește educația, care astăzi este la pământ, și de asemenea sistemul sanitar. Și nu în ultimul rând, reforme și legi și proiecte de lege speciale pentru capitalul românesc, pentru IMM-urile noastre. Nu suntem de acord cu creșterile de taxe și de impozite și presiunea să vină tot pe umerii românilor, pe umerii salariaților și pe umerii mediului de afaceri”, a menționat Petrea.



Liderul senatorilor S.O.S. România, Nadia Cerva, a precizat că această alianță este formată din aproximativ 30 de parlamentari neafiliați, dar și membri S.O.S. România și POT, iar la aceasta urmează să mai adere și alții.



„Este o alianță care este cumva opoziția coaliției care se tot încearcă să se formeze. Eu cred că va fi aceeași care a fost și până acum. Adică, vom rămâne opoziție, vom lupta pentru România. De asta am și numit alianța „Întâi România”. Poate că părem puțini, suntem peste 30 la momentul ăsta, dar vă spun că deja își anunță venirea în această alianță și colegii de la alte partide care au înțeles că în acele partide care nu mai luptă de mult pentru România și pentru popor și sunt doar interese personale nu-și mai regăsesc locul. (...) Vrem o reformă a Justiției, aceasta este una dintre cele cinci mari reforme pe care le-am propus și ni le-am propus. Știți destul de bine că în țara asta dacă nu se întâmplă multe lucruri nu se întâmplă pentru că nu există nici în momentul ăsta o lege a răspunderii magistraților”, a afirmat Cerva.

