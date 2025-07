Piedone, prima reacție după perchezițiile DNA

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, dar nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru”, a declarat șeful ANPC. Acesta a insistat că, de când a preluat conducerea instituției, a devenit o țintă pentru că a acționat ferm împotriva abaterilor din mediul economic.

„De când sunt președintele ANPC, pot să fiu acuzat de orice, poate să mi se zică orice. Nu am făcut un trafic de influență, nu am luat un leu. Mi-am făcut datoria că am deranjat”, a adăugat Piedone, vizibil iritat de acuzațiile care i se aduc.

În același context, el a atras atenția asupra presiunilor pe care le-ar fi resimțit în ultimele luni în urma controalelor dure la adresa unor mari operatori economici. „Da, se văd aceste lucruri, nu acuz nimic, merg până la capăt. Vom vedea, dar am deranjat extrem de mult și vorbesc de la corporații, vorbesc de la multe și multe altele care nu le știți în spatele tuturor acestor povești”, a spus fostul primar.

Cristian Popescu Piedone a mai declarat că este convins că își va putea dovedi nevinovăția în fața justiției. „Atât voi demonstra și sigur voi demonstra, prezumția mea de nevinovăție care există acum și trebuie să o duc până la capăt”, a afirmat acesta. De asemenea, a ridicat semne de întrebare cu privire la metodele de investigație, sugerând că ar fi putut fi interceptat: „Dacă există dovadă, înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate”.

Perchezițiile desfășurate de DNA au avut loc simultan în cinci locații din București și din județele Ilfov, Prahova și Constanța. Conform unui comunicat oficial al instituției, acestea vizează suspiciuni de infracțiuni de corupție comise de funcționari publici și complicii acestora. Una dintre locațiile vizate este sediul unei instituții publice, restul fiind locuințe și sedii de firme.

