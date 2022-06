Philip Morris International a lansat Raportul Integrat 2021, care prezintă  noua Strategie de sustenabilitate și Indicele de sustenabilitate

Philip Morris International (PMI) a publicat cel de-al treilea Raport Integrat anual, care include o Declarație a scopului actualizată, un nou cadru de mediu, social și de guvernanță (ESG), precum și informații detaliate despre viziunea strategică, performanța, guvernanța și modelul de creare a valorii la nivelul PMI. Conținutul are la bază o evaluare formală a activităților de sustenabilitate realizate în 2021.

„Sustenabilitatea și performanța în afaceri sunt interconectate și se consolidează reciproc. Acțiunile noastre – bazate pe date, știință și fapte – vorbesc mai tare decât cuvintele. PMI se angajează să servească drept agent al schimbării și susținător al valorilor pozitive. Înțelegem că noi, compania, trebuie să devenim un furnizor de alternative eficiente la continuarea fumatului pentru fumătorii adulți care nu renunță la fumat. Pentru a realiza acest lucru, ne poziționăm în prima linie în ceea ce privește atenția acordată consumatorului, tehnologia, știința și inovația. Pe termen lung, ne extindem și în alte domenii decât tutunul și nicotina, cum ar fi zona de wellness și de îngrijire a sănătății”, a declarat Jacek Olczak, CEO al PMI.

PMI și-a extins capitalul social, uman, intelectual și material în moduri care îi permit să avanseze încă un pas, prin schimbarea accentului de pe obiectivul său pe termen lung de a face mai puțin rău, la a avea un impact pozitiv net asupra societății. Modificările aduse Declarației de scop a companiei asigură faptul că aceasta rămâne o reprezentare actuală și corectă a strategiei companiei, și extind orizontul nu doar pentru a include obiectivul de a construi un viitor fără fum, ci și pentru a include eforturile strategice pe termen lung ale PMI de a deveni o companie de lifestyle, wellness și sănătate.

Evaluarea activităților de sustenabilitate din 2021 a contribuit la identificarea aspectelor ESG pe care PMI ar trebui să le prioritizeze și către care ar trebui să își concentreze resursele. Ulterior, PMI și-a redefinit cadrul ESG și a inclus două domenii distincte: cele legate de produsele PMI și cele legate de operațiunile sale comerciale. Această distincție stă la baza noii abordări a PMI în ceea ce privește sustenabilitatea, care constă în opt strategii clare, orientate spre impact, care au ca scop abordarea celor mai importante subiecte ESG. Cele opt strategii, patru care vizează abordarea impactului produselor PMI și patru care vizează abordarea impactului operațional al companiei, sunt însoțite de un cadru solid care conține nouă factori de guvernanță.

Foaia de parcurs a PMI pentru anul 2025 a fost revizuită în consecință, iar acum constă în 11 obiective legate direct de aceste opt strategii și explică în mod clar impactul social și de mediu pe care PMI dorește să îl realizeze. Mai mult, pentru a evalua clar progresele înregistrate în atingerea acestor obiective, PMI a introdus 19 indicatori de performanță concreți pentru a arăta în mod transparent modul în care compania definește succesul și evaluează progresul, ceea ce face ca îmbunătățirea sa să fie atât măsurabilă, cât și verificabilă. Împreună, acești KPI alcătuiesc noul indice de sustenabilitate al companiei, care leagă în mod explicit 30% din programul de recompensare pe termen lung al companiei de performanța ESG.

Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer al PMI, a declarat: „Sunt mândru să pot spune că programul nostru de recompensare a directorilor reflectă acum angajamentul de a plasa sustenabilitatea în centrul strategiei noastre corporative. Indicele de sustenabilitate PMI ne aliniază și mai mult la interesele acționarilor și ale altor părți interesate și creează o legătură puternică între practicile noastre de recompensare a directorilor și performanța ESG pe termen scurt și lung a companiei.”

În raportul său integrat pentru 2021 și aliniat la noua strategie, PMI și-a organizat progresele în două categorii: impactul produselor și impactul operațiunilor. Printre cele mai importante se numără:

Impactul produselor*





un număr total de 21,7 milioane* de utilizatori adulți ai produselor fără fum dezvoltate de PMI în 31 decembrie 2021, dintre care 15,3 milioane* au trecut la aceste produse și au renunțat la fumat. În creștere de la 18,3 milioane* și, respectiv, 13,0 milioane*, în 2020.

29,1%* din cifra de afaceri netă ajustată provine din produsele fără fum, care erau disponibile pentru vânzare în 71 de piețe din întreaga lume la sfârșitul anului. În creștere de la 23,8%* și, respectiv, 64, în 2020.

99 % din cheltuielile ajustate de cercetare și dezvoltare pentru produsele fără fum, în valoare totală de 566 de milioane USD, cu 14 % mai mult în dolari decât cele 495 de milioane USD cheltuite în 2020.

o rată de reciclare de 86% a dispozitivelor IQOS returnate la centrele noastre de reciclare, ca procent mediu ponderat al fiecărui dispozitiv care este reciclat, față de 84% în 2020.





Impactul operațional*





39,7% din posturile de conducere sunt ocupate de femei, fiind astfel în grafic pentru atingerea obiectivului de 40% în 2022.

5 evaluări ale impactului asupra drepturilor omului realizate începând cu 2018 în țările cu cel mai mare risc și planuri de acțiune în curs de implementare, față de 4 în 2020.

67% dintre cultivatorii de tutun cu contract de furnizare către PMI, care obțin un venit de subzistență, în creștere de la 48% în 2020.

reducerea emisiilor totale de CO2e din lanțul valoric (categoria 1+2+3) cu 18% și a emisiilor din operațiunile directe (categoria 1+2) cu 33% față de nivelul de referință din 2019.

100% din tutunul achiziționat nu prezintă niciun risc de tăiere a pădurilor virgine și protejate.





„Raportul nostru integrat pentru anul 2021 își propune să răspundă solicitărilor de informații mai solide, comparabile și fiabile privind riscurile și performanțele noastre ESG, inclusiv date legate de transformarea companiei noastre și oferă părților interesate vizibilitate asupra viitorului către care tindem”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer la PMI. „Anul 2021 a fost un an plin de realizări, dar și de provocări. Pe măsură ce continuăm să ne transformăm, să învățăm și să descoperim modalități mai bune de a dezvolta soluții care să aibă un impact relevant, sperăm că transparența și dorința noastră de a ne implica vor declanșa un dialog cu cei care pot contribui la accelerarea ritmului de schimbare.”

Elaborarea Raportului integrat pentru anul 2021 ia în considerare îndrumările standardelor și cadrelor internaționale, inclusiv: Inițiativa Globală de Raportare (GRI), Pactul Global al ONU (UNGC), Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, Value Reporting Foundation (VRF), inclusiv utilizarea standardelor SASB, a principiilor de gândire integrată și a cadrului de raportare integrată; și unele dintre recomandările Grupului de lucru pentru informații financiare legate de climă (TCFD).

Pentru a citi raportul, vizitați PMI Integrated Report 2021. Pentru a afla mai multe despre sustenabilitate la PMI, vizitați site-ul web.

Philip Morris International: Construim un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul (heat-not-burn), produse cu nicotină pentru uz oral sau produse cu vapori cu conținut de nicotină, care sunt vândute pe piețele din afara SUA. Din 2008, PMI a investit peste 9 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice și comportamentale, cât și studii ulterioare introducerii pe piață. Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, și a consumabilelor aferente ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP) și a determinat că o decizie de expunere modificată este oportună pentru promovarea sănătății publice. În 31 martie 2022, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 71 de piețe. PMI estimează că aproximativ 12,7 milioane de adulți din întreaga lume, cu excepția Rusiei și Ucrainei, au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat. Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și de a oferi produse și soluții inovatoare care urmăresc să răspundă nevoilor pacienților și consumatorilor. Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com.

*Cifrele prezentate pentru 2021 și 2020 includ Rusia și Ucraina. Având în vedere incertitudinea și volatilitatea în ceea ce privește operațiunile companiei în Rusia și Ucraina, în comunicatul PMI privind rezultatele trimestrului I 2022 din 21 aprilie 2022, PMI a furnizat, de asemenea, cifre și comparații pe o bază pro forma, care exclud operațiunile companiei pe aceste două piețe pentru toate perioadele și oferă o imagine mai comparabilă a performanței comerciale a PMI.

Declarații prospective și declarații de precauție





Acest comunicat de presă conține proiecții ale rezultatelor viitoare și alte declarații prospective. Obținerea de rezultate viitoare este supusă unor riscuri, incertitudini și ipoteze inexacte. În cazul în care riscurile sau incertitudinile se materializează sau ipotezele care stau la baza acestora se dovedesc inexacte, rezultatele reale ar putea diferi semnificativ față de cele conținute în aceste declarații prospective. În conformitate cu prevederile „safe harbor” ale Private Securities Litigation Reform Act din 1995, PMI identifică factorii importanți care, individual sau în ansamblu, ar putea face ca rezultatele și efectele reale să difere semnificativ de cele conținute în orice declarații prospective făcute de PMI.

Riscurile de afaceri ale PMI includ: creșterile accizelor și regimurile fiscale discriminatorii; creșterea restricțiilor de marketing și de reglementare care ar putea reduce competitivitatea noastră, ar putea elimina capacitatea noastră de a comunica cu consumatorii adulți sau ar putea interzice anumite produse ale noastre pe anumite piețe sau în anumite țări; probleme de sănătate legate de utilizarea tutunului și a altor produse care conțin nicotină și de expunerea la fumul de tutun ambiental; litigii legate de utilizarea tutunului și de proprietatea intelectuală; concurența intensă; efectele evoluțiilor economice, politice și de reglementare la nivel mondial și la nivelul fiecărei țări, dezastrele naturale și conflictele; impactul și consecințele invaziei Rusiei în Ucraina; schimbările în comportamentul fumătorilor adulți; pierderea de venituri ca urmare a contrafacerii, contrabandei și achizițiilor transfrontaliere; investigațiile guvernamentale; cursurile de schimb valutar nefavorabile și devalorizările valutare și limitările privind capacitatea de repatriere a fondurilor; modificările nefavorabile ale legislației aplicabile privind impozitul pe profit; modificările nefavorabile ale costului, disponibilității și calității tutunului și a altor produse agricole și materii prime, precum și a componentelor și materialelor pentru dispozitivele noastre electronice; și integritatea sistemelor sale de informații și eficacitatea politicilor sale de confidențialitate a datelor. Profitabilitatea viitoare a PMI poate fi, de asemenea, afectată în mod negativ în cazul în care nu reușește să producă și să comercializeze produse cu risc redus sau dacă reglementările sau impozitarea nu fac diferența între astfel de produse și țigări; dacă nu reușește să introducă cu succes noi produse, să promoveze capitalul de marcă, să intre pe noi piețe sau să își îmbunătățească marjele prin creșterea prețurilor și creșterea productivității; dacă nu reușește să își extindă portofoliul de mărci pe plan intern sau prin achiziții și dezvoltarea de relații de afaceri strategice; sau dacă nu reușește să atragă și să păstreze cele mai bune talente la nivel mondial, inclusiv femei sau candidați diverși. Rezultatele viitoare depind, de asemenea, de predictibilitatea mai redusă a performanțelor categoriei noastre de produse cu risc redus.

În plus, riscurile de afaceri ale PMI includ riscuri și incertitudini legate de achiziționarea de către PMI a Fertin Pharma A/S („Fertin”), OtiTopic, Inc. („OtiTopic”) și Vectura Group plc („Vectura”), inclusiv, printre altele: (1) posibilitatea ca integrarea operațiunilor Fertin și Vectura cu cele ale PMI să fie mai dificilă și/sau să dureze mai mult decât s-a anticipat și să nu accelereze intrarea dorită a PMI pe alte platforme fără fum și dincolo de nicotină atât de repede pe cât s-a anticipat; (2) posibilitatea ca respectivele integrări ale Fertin și Vectura în PMI să fie mai costisitoare decât s-a anticipat și să aibă rezultate negative neașteptate în legătură cu Fertin, Vectura sau afacerile existente ale PMI; (3) incapacitatea de a obține acces la sau de a achiziționa active diferențiate, tehnologie și/sau expertiză în dezvoltarea farmaceutică, așa cum s-a anticipat prin aceste achiziții; (4) riscurile asociate cu contractele cu terți care conțin dispoziții de consimțământ și/sau alte dispoziții contractuale care pot fi declanșate de aceste achiziții; (5) succesul eforturilor de cercetare și dezvoltare ale Fertin, OtiTopic și Vectura, inclusiv capacitatea de a obține aprobarea de reglementare pentru noile produse și capacitatea de a comercializa sau de a acorda licențe pentru aceste noi produse; (6) orice preocupări neprevăzute privind siguranța, calitatea sau eficacitatea și impactul preocupărilor identificate asociate cu produsele dezvoltate de Fertin, OtiTopic și Vectura; și (7) capacitatea PMI de a păstra personalul cheie al Fertin și Vectura sau de a angaja talente cheie care să lucreze în cadrul Fertin și Vectura datorită afilierii lor la PMI.

PMI se supune, de asemenea, altor riscuri detaliate din când în când în documentele sale depuse public, inclusiv în Raportul anual al PMI pe formularul 10-K pentru trimestrul al patrulea și anul încheiat la 31 decembrie 2021 și în formularul 10-Q pentru trimestrul încheiat la 31 martie 2022. PMI avertizează că lista de mai sus a factorilor importanți nu reprezintă o discuție completă a tuturor riscurilor și incertitudinilor potențiale. PMI nu se angajează să actualizeze nicio declarație prospectivă pe care o poate face din când în când, cu excepția cazului în care are o obligație de informare publică în desfășurarea normală a activității.

Disclaimer: material susținut de Philip Morris Romania

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News