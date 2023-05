Pastile împotriva radiațiilor nucleare. Sunt deja testate pe oameni

Primul test uman al unei pilule care inversează efectele intoxicației cu radiații nucleare a fost lansat în Statele Unite, scrie Daily Mail.



În cadrul studiului, 42 de participanți vor primi medicamentul și apoi vor fi monitorizați pentru a vedea cât de bine este absorbit și îndepărtat din organism. Dacă studiul are succes, tratamentul ar putea deveni disponibil până în 2024, potrivit Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), care finanțează cercetarea.

Vestea creării acestor pastile vine pe fondul temerilor sporite cu privire la un posibil război nuclear deoarece Rusia continuă să emită amenințări cu privire la utilizarea armelor nucleare în timp ce își continuă războiul în Ucraina. Președintele Putin a amenințat în mod repetat că va desfășura arme nucleare încă din primele zile ale războiului, în timp ce susținătorii săi au cerut ca armele nucleare să fie folosite pentru a distruge aliații SUA precum Regatul Unit.

Posibilitatea unui război nuclear





Kevin Ryan, fostul șef de stat major al Comandamentului pentru Apărare Spațială și Antirachetă al Armatei SUA, a avertizat astăzi că doborând rachetele "de neoprit" ale lui Putin a făcut și mai probabil ca acesta să apeleze la opțiunea nucleară.



"Dacă nu poate forța o victorie cu arme convenționale, probabil că se va întoarce la arme nucleare", a spus el.

Bombele nucleare sau scurgerile din accidente de la centralele nucleare pot duce la eliminarea de metale grele periculoase în atmosferă. Acestea pot fi apoi absorbite de oameni prin piele, respirând și consumând alimente contaminate și pot provoca leziuni ADN-ului, țesuturilor și organelor din organism, crescând riscul de boli, inclusiv cancer.

Una dintre modalitățile de a reduce aceste daune este utilizarea unui medicament care se leagă de metalele grele pentru a le elimina din organism cât mai repede posibil. Două tratamente de acest tip - care utilizează medicamentul DPTA - sunt deja disponibile în SUA, dar ele trebuie administrate intravenos și vizează doar trei metale grele - care sunt plutoniu, americiu și curiu. De asemenea, se pot lega și elimina ionii esențiali din organism, cum ar fi magneziul, care este folosit pentru a ajuta mușchii să se miște.

Detalii despre studiul clinic

Dar oamenii de știință spun că noul tratament, ​​care a fost în dezvoltare din 2006, este de până la 100 de ori mai eficient în legarea și îndepărtarea metalelor grele din organism. În plus, este administrat printr-o pastilă orală, făcându-l mult mai ușor de utilizat în timpul unei urgențe.



În prima etapă a studiilor clinice, care sunt efectuate pentru a testa siguranța unui medicament, participanții vor fi împărțiți în șapte grupuri. Primul grup va primi o doză de 100 de miligrame (mg) de HOPO 14-1, cu doze crescute apoi la 7.500 mg în grupul final. Dacă o doză mai mică este considerată sigură, atunci un grup va primi și doze sub 100 mg.



După ce vor primit medicamentul, participanții vor fi monitorizați timp de până la 14 zile pentru a măsura cât de bine este absorbit, distribuit și îndepărtat din organism. Dacă are succes, medicamentul va progresa în următoarea etapă a studiului clinic. Ar putea fi disponibil pentru public până în 2024, spune NIAID.

