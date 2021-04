Pacient operat la spitalul Foişor, scos de la Terapie Intensivă. "A venit CUTREMURUL şi am fost evacuat cu perfuzia după mine"

Bărbatul spune că, deşi avea dureri groaznice, a trebuit să plece din secţia ATI cu perfuzia după el.

"Am trăit ca s-o văd si pe asta la 74 ani! Absurditatea kafkiană a pălit în fața ordinelor date de Vlad Voiculescu. Am fost operat joi, 08 apr.2021 ora 10, la spitalul Foișor de către medicul ortoped Șerban Dragosloveanu, căruia îi aduc mulțumiri, la umărul drept unde mi s-a implantat în os o ancoră de care au fost cusuti mușchii rupți. Am fost transferat la terapie intensivă, unde am fost îngrijit impecabil cu perfuzii permanente, cu săruri și calmante, mai ales după ora 17 când durerile crunte nu au cedat nici cu două injecții cu morfină. A trecut greu noaptea, cu alte calmante, urmând să mi se facă după ora 8 altă injecție cu morfină.

Dar adio, A VENT CUTREMURUL PRODUS DE MARELE MIC, VLAD VOICULESCU și am fost evacuat cu perfuzia după mine in salon unde mă aștepta biletul de ieșire. Asistenta a întrerupt perfuzia și așa, amețit, suportând dureri puternice, am fost îmbrăcat și evacuat din spital", a scris Dumitru Bădiţă pe Facebook.

"Vreau să fiu tratat în continuare de medicul Dragosloveanu"

Bărbatul spune că nu a primit niciun medicament pentru ameliorarea durerii, ci doar o reţetă pentru antiinflamatorii, dar şi că vrea să fie tratat în continuare de medicul care l-a operat la Spitalul Foişor.

"Nici acum nu pot realiza fazele absurde prin care am trecut. Nu mi s-au dat medicamente de ameliorarea durerii ci doar o reteta de 10 pastile de Aflamil.

Îi înțeleg pe medici și alte cadre medicale că au executat ordine ,,de sus" încălcând totalmente drepturile pacientului la tratament complet. Nici la control nu ma pot merge acolo!

Fac apel către guvernanți să lase medicii, specializați cu greu, să-și exercite profesia! Vreau sa fiu tratat în continuare de medicul specialist Șerban Dragosloveanu", a mai scris bărbatul.

Ministrul Vlad Voiculescu a menţionat, duminică, că pacienţii evacuaţi de la Spitalul Foişor vor fi trataţi la un alt spital din Capitală.

"De mâine (luni – n.red) toți pacienții externați de la Spitalul „Foișor” care au nevoie de tratament/controale medicale vor fi contactați în termen de 24 de ore, urmând să fie programați la Spitalul „Agrippa Ionescu”. Toți pacienții de la Spitalul Foișor au avut de ales între a fi transferați la un alt spital din Capitală și din țară, sau a merge acasă. Toți pacienții au avut de ales între a fi transportați acasă cu ambulanța sau cu aparținători", a declarat Vlad Voiculescu.